வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (16:54 IST)

டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தால் இந்தியாவுக்கு கூடுதல் வரி.. அமெரிக்கா எச்சரிக்கை..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையிலான மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை நாளை அலாஸ்காவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த பேச்சுவார்த்தை ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் நோக்கில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முக்கியமான சூழ்நிலையில், அமெரிக்க நிதித்துறை செயலாளர் இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தால் இந்தியாவுக்கு கூடுதல் வரிகள் விதிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது உலக அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே, அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்துள்ளது. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவு அமெரிக்காவிற்கு சாதகமாக அமையாவிட்டால், இந்தியா மீது கூடுதல் வரிகளை விதிப்போம் என்று அமெரிக்கா மிரட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், உக்ரைன் விவகாரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை இந்தியா எடுக்கக் கூடாது என்று அமெரிக்கா மறைமுகமாக வலியுறுத்துவதாக கருதப்படுகிறது. ரஷ்யாவுடனான இந்தியாவின் நீண்டகால உறவுகள் மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக, இந்த போர் விவகாரத்தில் இந்தியா நடுநிலை வகித்து வருகிறது.
 
நாளை நடைபெறவுள்ள ட்ரம்ப்-புடின் சந்திப்பு, அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், உலக பொருளாதாரத்திலும், அரசியல் ரீதியிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த பேச்சுவார்த்தையின் வெற்றி தோல்வி, இந்தியா போன்ற நாடுகளின் சர்வதேச வர்த்தக உறவுகள் மற்றும் பொருளாதார கொள்கைகளில் நேரடி விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், இந்த சந்திப்பை அமெரிக்கா மட்டுமன்றி, உலக நாடுகளும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
 
Edited by Mahendran

திருமண நகை என தெரிந்ததும், திருடிய நகையை திருப்பி கொடுத்த திருடன்.. கேரளாவில் ஆச்சரிய சம்பவம்..!

திருமண நகை என தெரிந்ததும், திருடிய நகையை திருப்பி கொடுத்த திருடன்.. கேரளாவில் ஆச்சரிய சம்பவம்..!கேரளாவில் நடந்த ஒரு சுவாரசியமான சம்பவம், இணையத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. ஒரு பெண்ணின் திருமணத்திற்காக வைத்திருந்த நகையை திருடிச் சென்ற திருடன், அது திருமண நகை என்று தெரிந்ததும், அதை மீண்டும் திருடிய இடத்திலேயே திருப்பி வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளான். இந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

பீகாரில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் விவரங்களை 3 நாட்களில் வெளியிட உத்தரவு.

பீகாரில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் விவரங்களை 3 நாட்களில் வெளியிட உத்தரவு.பீகார் மாநிலத்தில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் விவரங்களை, டிஜிட்டல் வடிவத்தில் மூன்று நாட்களுக்குள் வெளியிட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இது பீகார் அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரிவினையின் காயங்கள் இன்னும் ஆறவில்லை! பாக். சுதந்திர தினத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆதங்க பதிவு!

பிரிவினையின் காயங்கள் இன்னும் ஆறவில்லை! பாக். சுதந்திர தினத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆதங்க பதிவு!இன்று பாகிஸ்தானில் சுதந்திர தினம் கொண்டாடும் நிலையில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவினை குறித்து தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆதங்கத்தோடு பதிவிட்டுள்ளார்.

என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்.. பாதுகாப்பு கேட்டு தாக்கல் செய்த மனு.. 24 மணி நேரத்தில் வாபஸ் பெற்ற ராகுல் காந்தி.

என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்.. பாதுகாப்பு கேட்டு தாக்கல் செய்த மனு.. 24 மணி நேரத்தில் வாபஸ் பெற்ற ராகுல் காந்தி.எனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளது, பாதுகாப்பு தேவை" என்று கூறி ராகுல் காந்தி தரப்பில் தாக்கல் செய்த மனு, 24 மணி நேரத்திற்குள் வாபஸ் பெறப்பட்டது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்த இடைக்கால தடை இல்லை: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி..!

தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்த இடைக்கால தடை இல்லை: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி..!தெரு நாய்களின் தொல்லைகள் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு, ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தேதி வழங்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை எதுவும் விதிக்காமல் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com