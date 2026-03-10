செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (10:50 IST)

எண்ணெய் கப்பலை தடுத்தால் 20 மடங்கு அதிகமாக தாக்குவோம்!. ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை!...

donald
ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த 28-ம் தேதி முதலே தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.. அந்த தாக்குதலில் ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். மேலும், இதுவரை ஈரானில் 1000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்க படைத்தளம் அமைந்துள்ள நாடுகளின் மீதும் இஸ்ரேல் நாட்டின் மீதும் ஈரான் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.. இந்த போரால் மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றம் உருவாகியிருக்கிறது..

இந்த போர் காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கும் செல்லும் முக்கிய கடல்வழி பாதையான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடிவிட்டது.. மேலும் இந்த வழியாக கப்பல் போக்குவரத்திற்கும் ஈரான் தடை விதித்திருக்கிறது.. மீறி கப்பல் வந்தால் தாக்குவோம் எனவும் ஈரான் எச்சரித்திருக்கிறது. சில கப்பல்கள் மீது அப்படி தாக்குதலும் நடத்தியது. இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்கள் ஹார்மூச் ஜலசந்தி வழியாகத்தான் செல்லும்., தற்போது ஈரான் பிரச்சனை செய்து வருவதால் கச்சா எண்ணெய் வினியோகம் தடைப்பட்டிருக்கிறது..

இந்நிலையில், ஹார்மூஸ் ஜலச்சந்தி வழியாக கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்களை ஈரான் தடுத்து நிறுத்தினாலோ, தாக்கினாலோ அந்த நாட்டின் மீது தற்போது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை விட 20 மடங்கு அதிகமான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரித்திருக்கிறார்.

மேலும், ஈரானால் மீண்டும் கட்டமைக்க முடியாதபடி துல்லியமாக தாக்கி அளிப்போம்.. மரணம், நெருப்பு மற்றும் கோபம் அவர்களை ஆட்சி செய்யும் நிலை ஏற்படும்.. ஆனால் இது நடத்தக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன்’ எனவும் அவர் மிரட்டியிருக்கிறார்..

ஈரான் மீதான தாக்குதலை கொண்டாடினால் சொத்துக்கள் பறிமுதல்: அரசு வழக்கறிஞர் எச்சரிக்கை..!

ஈரான் மீதான தாக்குதலை கொண்டாடினால் சொத்துக்கள் பறிமுதல்: அரசு வழக்கறிஞர் எச்சரிக்கை..!ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதல்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வெளிநாடு வாழ் ஈரானியர்களுக்கு, அந்நாட்டு அரசு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மூன்றாம் தரமான ட்வீட் - திரிஷாவை விடாத பார்த்திபன்

மூன்றாம் தரமான ட்வீட் - திரிஷாவை விடாத பார்த்திபன்நடிகை திரிஷா மற்றும் இயக்குனர் பார்த்திபன் இடையேயான மோதல் தற்போது கோலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போரை எப்போது முடிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்வது நாங்கள் தான்.. வெள்ளை மாளிகை அல்ல: ஈரான்

போரை எப்போது முடிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்வது நாங்கள் தான்.. வெள்ளை மாளிகை அல்ல: ஈரான்ஈரான் மீதான போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறிய கருத்திற்கு, ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை கடும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்

மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையிலான போரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எந்த பக்கமும் சாய விரும்பவில்லை என்றும், தனது மண்ணை எவர் ஒருவரும் தாக்குதலுக்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்காது என்றும் இந்தியாவிற்கான அமீரகத் தூதர் ஹுசைன் ஹசன் மிர்சா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்யும் நிலையில் அமீரகம் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு அழைத்து அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி ஏ.என்.எஸ்.பிரசாத், கட்சியின் அடிப்படை பொறுப்புகளில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com