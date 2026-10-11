சவுதி அரேபியா விமான நிலையத்தில் கடும் தாக்குதல்.. 12 பேர் பலி.. ஹூதி அமைப்பினரின் சதியா?
சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் மீது ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய கொடூர ஏவுகணை தாக்குதலில் 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மற்றும் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹூதி அமைப்பினரின் இந்த செயல் போர் குற்றமாகும் என்று சவுதி கூட்டணி கடுமையாக கண்டித்துள்ளது. இந்த தாக்குதல் வளைகுடா நாடுகளில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களில் சவுதியுடன் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து அமெரிக்கா ஆலோசித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த விமான நிலைய தாக்குதலால் பல சர்வதேச விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு நாடுகளும் தங்கள் குடிமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இந்த மோதல் போக்கு மேலும் தீவிரமடைந்து வருவது உலக நாடுகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.