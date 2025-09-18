வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (10:57 IST)

காசா நகரில் இருந்து பொதுமக்கள் வெளியேறுங்கள்:புதிய பாதையை திறந்த இஸ்ரேல்..!

காசா மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் தரைவழி தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், அப்பாவி பொதுமக்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேற உதவும் வகையில் தற்காலிகமாக புதிய போக்குவரத்து பாதை ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.
 
2023-ஆம் ஆண்டில் காசாவை ஆட்சி செய்யும் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் இஸ்ரேல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதற்குப் பதிலடியாக, ஹமாஸ் அமைப்பை முழுமையாக அழிக்கும் வரை தாக்குதலை நிறுத்தப்போவதில்லை என்று இஸ்ரேல் அறிவித்தது. 
 
இந்த நிலையில் தற்போது இஸ்ரேலின் தாக்குதல் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. நகரிலிருந்து வெளியேற முயற்சிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள், முன்னர் அனுமதிக்கப்பட்ட அல்-ரஷீத் சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை எதிர்கொண்டன.
 
இதனை கருத்தில் கொண்டு, சலா அல்-தின் சாலை வழியாக பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேறலாம் என இஸ்ரேல் ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. இந்த வழித்தடம் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே திறந்திருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இஸ்ரேலின் இந்த கடுமையான தாக்குதல் நடவடிக்கையை ஐக்கிய நாடுகள் சபை, மனித உரிமைகள் ஆணையம் கடுமையாக கண்டித்துள்ளன.
 
Edited by Mahendran

இன்று 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

இன்று 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர் உள்ளிட்ட 21 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம்: கே.எஸ்.அழகிரி அதிரடி பேச்சு..!

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம்: கே.எஸ்.அழகிரி அதிரடி பேச்சு..!மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைத்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம் என முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி பரபரப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். சிதம்பரம் நகரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார்.

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!சவுதி அரேபியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே ஒரு முக்கியமான பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இரு நாடுகளில் ஒன்று தாக்கப்படும் பட்சத்தில், அது மற்ற நாட்டின் மீதான தாக்குதலாக கருதப்படும். இந்த ஒப்பந்தம் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!காசாவில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் தனது தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. இஸ்ரேலிய படைகள் காசா நகரத்திற்குள் முன்னேறி வருவதால், அப்பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!'தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு கோடி உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கும் இலக்கை அறிவித்துள்ளார். இந்த இலக்கை எட்டும் விதமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் உறுப்பினர் சேர்க்கை பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

