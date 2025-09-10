வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (11:50 IST)

கத்தாரை தாக்கிய இஸ்ரேல்! நான் காரணம் இல்லை நேதன்யாகுதான்..! நழுவிய ட்ரம்ப்!

கத்தாரை தாக்கிய இஸ்ரேல்! நான் காரணம் இல்லை நேதன்யாகுதான்..! நழுவிய ட்ரம்ப்!

கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு தான் காரணம் அல்ல என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்.

 

இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன ஆதரவு ஹமாஸ் அமைப்பினர் இடையே கடந்த பல ஆண்டுகளாக போர் நடந்து வரும் நிலையில் இந்த போரை நிறுத்த பல நாடுகளும் முயன்று வருகின்றன. இதற்கிடையே ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கு கத்தார் ஆதரவளிக்கும் நிலையில், ஹமாஸ் தலைவர்கள் சிலர் தோஹாவில் தங்கியிருந்தனர்.

 

இந்நிலையில் இஸ்ரேல் ராணுவம் அதிரடியாக கத்தாருக்குள் நுழைந்து தோஹாவில் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. இதற்கு கத்தார் அரசு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த டொனால்டு ட்ரம்ப் “இன்று காலை, கத்தார் தலைநகர் தோஹாவின் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஹமாஸ் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக அமெரிக்க இராணுவத்தால் டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இது பிரதமர் நெதன்யாகு எடுத்த முடிவு, நான் எடுத்த முடிவு அல்ல” என்று ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

மேலும் இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலை விமர்சித்த ட்ரம்ப், அமெரிக்காவின் நட்பு நாடான கத்தார் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள இந்த தாக்குதல் இஸ்ரேலையோ, அமெரிக்காவின் இலக்குகளையோ முன்னேற்றாது’ என்று கூறியுள்ளார். இஸ்ரேலை நேரடியாக கடுமையாக கண்டிக்கவும் முடியாமல், கத்தாரையும் விட்டுத்தர முடியாமல் சூசகமாக அவர் தெரிவித்துள்ள கண்டனமே இது என பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

