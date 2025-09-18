வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (10:51 IST)

போதைப்பொருள் கடத்தும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா.. டிரம்ப் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்..!

போதைப்பொருள் கடத்தும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா.. டிரம்ப் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவை சேர்த்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், அமெரிக்க குடிமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் 23 நாடுகளில் இந்தியாவும் இடம் பெற்றுள்ளது.
 
இந்தியா, சீனா, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், கொலம்பியா, மெக்சிகோ உள்ளிட்ட 23 நாடுகள் இந்த பட்டியலில் உள்ளன. இந்த நாடுகள் போதைப்பொருள் கடத்தலை முழுமையாக தடுக்கத் தவறிவிட்டன என்று டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
இருப்பினும், இந்த பட்டியலில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்று கூற முடியாது என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.  
 
சீனா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மீது டிரம்ப் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளார். சீனா, ஃபென்டானில் போன்ற செயற்கை போதைப்பொருள்களை உருவாக்குவதில் முன்னிலை வகிப்பதாகவும், ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் லாபம் ஈட்டுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலால் அமெரிக்காவில் அவசர நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், இது 18 முதல் 44 வயது வரையிலான அமெரிக்கர்களின் மரணத்திற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!சவுதி அரேபியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே ஒரு முக்கியமான பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இரு நாடுகளில் ஒன்று தாக்கப்படும் பட்சத்தில், அது மற்ற நாட்டின் மீதான தாக்குதலாக கருதப்படும். இந்த ஒப்பந்தம் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!காசாவில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் தனது தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. இஸ்ரேலிய படைகள் காசா நகரத்திற்குள் முன்னேறி வருவதால், அப்பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!'தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு கோடி உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கும் இலக்கை அறிவித்துள்ளார். இந்த இலக்கை எட்டும் விதமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் உறுப்பினர் சேர்க்கை பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2025-ஆம் ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம்: கூகுளில் சியர்ச் செய்தால் கிடைக்கும் ஆச்சரியம்..!

2025-ஆம் ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம்: கூகுளில் சியர்ச் செய்தால் கிடைக்கும் ஆச்சரியம்..!2025-ஆம் ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம், செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி இரவு 9:59 மணிக்கு தொடங்கி, அதிகாலை 3:23 மணி வரை நிகழ உள்ளது. இது ஒரு பகுதி சூரிய கிரகணம் ஆகும். இந்த வானியல் நிகழ்வைக் கொண்டாடும் விதமாக, கூகுள் நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு அனிமேஷனை உருவாக்கியுள்ளது.

20 நாட்களாக காணாமல் போன மாணவி பிணமாக மீட்பு.. ஆசிரியரே கொலை செய்தாரா?

20 நாட்களாக காணாமல் போன மாணவி பிணமாக மீட்பு.. ஆசிரியரே கொலை செய்தாரா?மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு மாணவி, 20 நாட்களாக காணாமல் போயிருந்த நிலையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இந்த கொலைக்கு, பள்ளியின் ஆசிரியர் மனோஜ் குமார் பால் என்பவரே காரணம் என மாணவியின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர் கைது செய்யப்பட்டு, காவல்துறையினரின் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com