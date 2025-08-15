வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (18:00 IST)

இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியா மற்றும் சீனா உட்பட உலகின் பல நாடுகளுக்கு கடுமையான இறக்குமதி வரிகளை அமெரிக்கா விதித்து வரும் நிலையில், சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்தியாவுடன் தங்களை "கூட்டாளிகள்" என்று குறிப்பிட்டு ஒரு பரபரப்பான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைகளுக்கு மத்தியில் இரு நாடுகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதை இந்த அறிக்கை மறைமுகமாக உணர்த்துவதாக பல அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அறிக்கையில், இந்தியாவும் சீனாவும் முக்கியமான வளர்ந்து வரும் நாடுகள் என்றும், உலகளாவிய தெற்கின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், “யானையும், டிராகனும் ஒருவருக்கொருவர் வெற்றி பெற உதவும் கூட்டாளிகள்” என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 
அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி வரிகளை விதித்துள்ள இந்த சூழலில், சீனாவின் இந்த அறிக்கை இந்திய-சீன உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கலாம் என்று சர்வதேச அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர். இது ஒருபுறம் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் அமெரிக்காவின் செல்வாக்கை குறைக்க முயலும் முயற்சியாகவும் இருக்கலாம். மறுபுறம், இந்த அறிக்கை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால எல்லை பிரச்னைகள் மற்றும் வர்த்தகப்போட்டிகள் ஆகியவற்றின் பின்னணியில், எதிர்கால உறவு எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றிய விவாதங்களையும் எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரி

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரிஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள சஷோடி பகுதியில் திடீர் மேக வெடிப்பு காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த இயற்கைச் சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய காவல் துறை அதிகாரி ஒருவரின் செயல் சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுகளைக் குவித்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டு

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டுஹைதராபாத்தில் கட்டாய மதமாற்றம் தொடர்பாக ஒரு பெண் புகார் அளித்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது: மத்திய அமைச்சர் திட்டவட்டம்

விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது: மத்திய அமைச்சர் திட்டவட்டம்அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக வரி பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்பாக மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான், "விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது" என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

ஆந்திராவில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைத்தார்..!

ஆந்திராவில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைத்தார்..!ஆந்திர பிரதேசத்தில் பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்து பயணம் வழங்கும் ‘ஸ்த்ரீ சக்தி’ திட்டம் இன்று விஜயவாடாவில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில், மாநில முதல்வர் என். சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.

ஆளுநர் தமிழக மக்கள் மீது வெறுப்பு கொள்கிறாரா? கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்

ஆளுநர் தமிழக மக்கள் மீது வெறுப்பு கொள்கிறாரா? கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சமீபத்தில் பேசியதற்கு, தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். ஆளுநரின் இந்த கருத்து, தமிழர்கள் மீது அவருக்கு வெறுப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வியையும், அவர் ஆளுநராகப் பேசுகிறாரா அல்லது பா.ஜ.க. தலைவராகப் பேசுகிறாரா என்ற சந்தேகத்தையும் எழுப்புவதாக கனிமொழி ஆவேசமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

