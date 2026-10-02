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  4. Police Shoot History-Sheeter Mohamed Saddam in Leg Near Tambaram After Attack on Constable
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (18:11 IST)

பிடிவாரண்ட் குற்றவாளியான பிரபல ரௌடியை சுட்டு பிடித்த காவல்துறை.. சென்னை அருகே பரபரப்பு...

தாம்பரம் துப்பாக்கிச்சூடு
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (18:11 IST)
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சென்னை தாம்பரம் அருகே பிடிவாரண்ட் குற்றவாளியான பிரபல ரௌடியை காவல்துறையினர் காலில் சுட்டு பிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தாம்பரம் மாடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது சதாம்  என்பவர் 'ஏ பிளஸ்' பிரிவு ரௌடியாவார். இவர் மீது 20-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகளும் கஞ்சா கடத்தல் வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளன. நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்த இவரை பிடிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், மணிமங்கலம் அருகிலுள்ள கரசங்கால் காட்டுப்பகுதியில் அவர் பதுங்கியிருப்பதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
 
இதையடுத்து இன்று அதிகாலை சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் ரௌடி முகமது சதாமை சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது அவர் மறைத்து வைத்திருந்த பட்டாக்கத்தியால் காவலர் ஒருவரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோட முயன்றார். இதனால் தற்காப்பு நடவடிக்கையாக காவல்துறையினர் முகமது சதாமின் காலில் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். குண்டு பாய்ந்து சுருண்டு விழுந்த அவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
 
அவரிடமிருந்து 4 நாட்டு வெடிகுண்டுகள், 3 பட்டாக்கத்திகள் மற்றும் 20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இச்சம்பவம் குறித்து தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேமானந்த் சின்கா நேரில் விசாரணை நடத்தினார். இச்சம்பவம் அப்பகுதி ரௌடிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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