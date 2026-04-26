அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச்சூடு!..
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது அங்கே துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கடந்த சில மாதங்களாகவே உலக அளவில் பரபரப்பான செய்திகளில் அடிபட்டு வருபவர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்.
இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிரடியாக வரிகளை உயர்த்துவது, ஈரான் நாட்டுடன் போரிடுவது, ஈரான் நாட்டை மிரட்டுவது, கிரீன்லாந்தை எடுத்துக் கொள்வோம் என்பது போன்ற பல பரபரப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். இதையடுத்து பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து போன்ற பல நாடுகளின் டிரம்பின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில்தான், அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் நேற்று செய்தியாளர்களுக்கான இரவு விருந்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த நிகழ்ச்சியில் ட்ரம்பும் கலந்து கொண்டார். அப்போது அங்கு திடீரென புகுந்த ஒரு நபர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார். இதையடுத்து பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தவர்கள் டிரம்ப்பை பாதுகாப்பாக அங்கிருந்து அழைத்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரும் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது..
இது தொடர்பாக தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்ட டொனால்ட் டிரம்ப் ‘இன்று மாலை பொழுது பரபரப்பாக அமைந்தது. பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். அவர்களின் துணிச்சலையை நான் பாராட்டுகிறேன். துப்பாக்கி சூடு நடத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியை மீண்டும் ஒருமுறை நடத்த வேண்டும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..