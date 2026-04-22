புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (08:25 IST)

காலவரையறையின்றி போர்நிறுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்ப்.. பயந்துட்டியா குமாரு? என நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடனான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை காலவரையறையின்றி நீட்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளார். 
 
ஈரானின் தற்போதைய தலைமை பலவீனமடைந்துள்ள நிலையில், ஒரு முறையான அமைதி திட்டத்தை அந்நாடு முன்வைக்க அவகாசம் அளிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் மற்றும் ராணுவ தளபதி ஆசிம் முனீர் ஆகியோரின் வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த மாற்றத்தை டிரம்ப் செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த போர்நிறுத்த நீட்டிப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரான் துறைமுகங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவின் கடல்வழி முற்றுகை தொடரும் என்று டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இது ஈரான் தரப்பிற்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. முன்னதாக, போர்நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததும் ஈரான் மீது கடும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அமெரிக்கா எச்சரித்திருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவு தற்காலிகமாக போரை தவிர்த்துள்ளது.
 
இதற்கிடையில், ஈரானிய மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடியாலும் போர் சூழலாலும் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மறுபுறம், இஸ்ரேல் மற்றும் லெபனான் இடையே நிலவும் மோதல்கள் குறித்தும் வாஷிங்டனில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட உள்ளன. மத்திய கிழக்கில் நிலவும் இந்த அரசியல் இழுபறி, உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
காலவரையறையின்றி போர்நிறுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்பை, பயந்துட்டியா குமாரு? என நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்து வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நடிகர்கள் துவங்கிய அரசியல் கட்சிகள்!. முதல் தேர்தலில் வாங்கிய வாக்குகள்!..

நடிகர்கள் துவங்கிய அரசியல் கட்சிகள்!. முதல் தேர்தலில் வாங்கிய வாக்குகள்!..இந்தியாவில் பல நடிகர்கள் அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்கள். ஆனால் எல்லோருமே அரசியலில் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றதும் இல்லை..

ரிசல்ட் இதுதான்!.. தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக காலில் திமுக விழும்!.. விஜய் கணிப்பு...

ரிசல்ட் இதுதான்!.. தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக காலில் திமுக விழும்!.. விஜய் கணிப்பு...ரிசல்ட் இதுதான்!.. தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக காலில் திமுக விழும்!.. விஜய் கணிப்பு...

10 முறை தோத்த பழனிச்சாமி என்னை கலாய்க்கிறார்!.. விஜய் நக்கல்!..

10 முறை தோத்த பழனிச்சாமி என்னை கலாய்க்கிறார்!.. விஜய் நக்கல்!..தமிழகத்தில் வருகிற 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் இன்றோடு தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது.

2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.. விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்த கமல்ஹாசன்..!

2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.. விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்த கமல்ஹாசன்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கருத்து ஒன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம்.. ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க!.. விஜய் பிரச்சாரம்..

மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம்.. ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க!.. விஜய் பிரச்சாரம்..தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் இன்று பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது.

