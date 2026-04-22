புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (10:56 IST)

போர் நிறுத்தம் என்பதை நம்ப மாட்டோம்.. அமெரிக்கா எப்போது தாக்கினாலும் பதிலடி உண்டு: ஈரான்

iran america
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடனான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை நீட்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளார். பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் மற்றும் ராணுவ தளபதி ஆசிம் முனீர் ஆகியோரின் நேரடி வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
ஈரானின் தற்போதைய தலைமை பலவீனமடைந்துள்ள நிலையில், அவர்கள் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைதி திட்டத்தை முன்வைக்க கூடுதல் அவகாசம் அளிப்பதே இந்த நீட்டிப்பின் நோக்கம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
இருப்பினும், இந்த போர்நிறுத்தம் ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது. ஈரானிய துறைமுகங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவின் கடல்வழி முற்றுகை மற்றும் ராணுவத் தயார்நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்று டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார். 
 
ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி, இந்த முற்றுகையை "போர் நடவடிக்கை" என்று விமர்சித்துள்ளார். இதற்கிடையில், அமெரிக்காவின் அதீத கோரிக்கைகள் காரணமாக பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்துகொள்ளப் போவதில்லை என்று ஈரான் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.
 
இந்த போர்நிறுத்த நீட்டிப்பு ஒரு "சதி" என்றும், ஈரான் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்த அமெரிக்கா நேரம் வாங்குவதாகவும் ஈரானிய ஆலோசகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். 
 
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் இந்த போர் மேகங்கள், உலக நாடுகளிடையே பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது.
 
