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அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாயந்தது.. இனி ஜாமீனில் கூட வெளியே வர முடியாதா?
பண மோசடி வழக்கில் கைதான தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவரான அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான அரசின் அனுமதிகளைப் பெற்று தருவதாக கூறி, பலரிடம் பல கோடி ரூபாயை கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்ததாக இவர் மீது புகார் எழுந்தது. இந்த முறைகேடு தொடர்பாக காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.
கல்வி நிறுவனங்களின் பெயரில் இத்தகைய மோசடிகளில் ஈடுபடுவது பெரும் சமூக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
Edited by Siva
நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.