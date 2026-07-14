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  4. Goondas Act invoked against Private Schools Association President Arasakumar in money fraud case
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (08:04 IST)

அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாயந்தது.. இனி ஜாமீனில் கூட வெளியே வர முடியாதா?

அரசகுமார்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:04 IST)
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பண மோசடி வழக்கில் கைதான தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவரான அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
தனியார் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான அரசின் அனுமதிகளைப் பெற்று தருவதாக கூறி, பலரிடம் பல கோடி ரூபாயை கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்ததாக இவர் மீது புகார் எழுந்தது. இந்த முறைகேடு தொடர்பாக காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.
 
கல்வி நிறுவனங்களின் பெயரில் இத்தகைய மோசடிகளில் ஈடுபடுவது பெரும் சமூக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

Edited by Siva
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