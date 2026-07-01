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தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....
ஈரான் நாடு தங்களின் பாதுகாப்புக்காக அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறது. ஆனால், இதற்கு அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை தொடங்கியது.
தற்போது வரை அந்த போர் முழுமையாக நின்றபாடில்லை. இடையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டாலும் ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணையில் பதட்டம் நீடித்து வருகிறது. அந்த வழியாக செல்லும் கப்பல்களை ஈரான் தாக்கி வருகிறது. இதனால், ஈரானை அமெரிக்கா தொடர்ந்து எச்சரிக்கை செய்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான் ஈரானின் பெண் எம்பி வீட்டில் ஆடம்பரமான பொருட்கள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஈரானில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அரசு பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக எழுந்த ஊழல் புகாரின் அடிப்படையில் ஹிந்தி அல் அப்பாசி என்கிற்ற பெண் எம்பி வீட்டில் சமீபத்தில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியபோது அவரின் வீட்டிலிருந்து ரூ.539 கோடி பணம், 27 கிலோ தங்கம், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட உள்ளாடைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன முறைகேடாக சம்பாதித்த பணத்தில் அவர் வாங்கி குவித்து வைத்திருந்த ஆடம்பரமான பொருள்களை பார்த்து அதிகாரிகளை மறைத்து போனதாக சொல்லப்படுகிறது.
தற்போது வரை அந்த போர் முழுமையாக நின்றபாடில்லை. இடையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டாலும் ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணையில் பதட்டம் நீடித்து வருகிறது. அந்த வழியாக செல்லும் கப்பல்களை ஈரான் தாக்கி வருகிறது. இதனால், ஈரானை அமெரிக்கா தொடர்ந்து எச்சரிக்கை செய்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான் ஈரானின் பெண் எம்பி வீட்டில் ஆடம்பரமான பொருட்கள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஈரானில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அரசு பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக எழுந்த ஊழல் புகாரின் அடிப்படையில் ஹிந்தி அல் அப்பாசி என்கிற்ற பெண் எம்பி வீட்டில் சமீபத்தில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியபோது அவரின் வீட்டிலிருந்து ரூ.539 கோடி பணம், 27 கிலோ தங்கம், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட உள்ளாடைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன முறைகேடாக சம்பாதித்த பணத்தில் அவர் வாங்கி குவித்து வைத்திருந்த ஆடம்பரமான பொருள்களை பார்த்து அதிகாரிகளை மறைத்து போனதாக சொல்லப்படுகிறது.
தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....
முதல்வர் விஜய் மீது ஊழல் வழக்கு பதியக் கோரி ஆளுநருக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம்!
தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி? செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோக்கை தேடும் போலீஸ்!
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியை பலவீனப்படுத்தவும், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கவும் முயற்சி நடந்ததாக எழுந்துள்ள பரபரப்பு புகாரை தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி அசோக் குமாரை சென்னை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பே இல்லை.. மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பி. சண்முகம் கண்டனம்!
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மூன்று மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும், ஆறு மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறி வரும் விமர்சனங்களுக்கு, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் பெ. சண்முகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அதிரடி பேட்டி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.