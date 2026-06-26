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ஹார்முஸை கடக்க முயன்ற சிங்கப்பூர் கப்பல்!.. அட்டாக் பண்ணிய ஈரான்!...
நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தியதால் கோபமடைந்த ஈரான் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை.
அதனால் வணிக சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை இந்தியாவில் கடுமையாக உயர்ந்தது. தற்போது ஒரு வழியாக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
ஹார்மூஸ் நீரினை தற்போதைய திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்க முயன்ற சிங்கப்பூர் கொடி ஏந்திய கப்பலை ஈரான் ராணுவம் தாக்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தங்கள் அங்கீகரித்த வழித்தடத்தை மட்டுமே கப்பல்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில்தான் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்காமல் பல கப்பல்கள் பின்வாங்கி வருகின்றன.
அதனால் வணிக சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை இந்தியாவில் கடுமையாக உயர்ந்தது. தற்போது ஒரு வழியாக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
ஹார்மூஸ் நீரினை தற்போதைய திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்க முயன்ற சிங்கப்பூர் கொடி ஏந்திய கப்பலை ஈரான் ராணுவம் தாக்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தங்கள் அங்கீகரித்த வழித்தடத்தை மட்டுமே கப்பல்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில்தான் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்காமல் பல கப்பல்கள் பின்வாங்கி வருகின்றன.
Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.