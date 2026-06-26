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Last Modified: Friday, 26 June 2026 (12:53 IST)

ஹார்முஸை கடக்க முயன்ற சிங்கப்பூர் கப்பல்!.. அட்டாக் பண்ணிய ஈரான்!...

hormuz
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (12:53 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (12:56 IST)
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நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தியதால் கோபமடைந்த ஈரான் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை.

அதனால் வணிக சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை இந்தியாவில் கடுமையாக உயர்ந்தது. தற்போது ஒரு வழியாக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

ஹார்மூஸ் நீரினை தற்போதைய திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்க முயன்ற சிங்கப்பூர் கொடி ஏந்திய கப்பலை ஈரான் ராணுவம் தாக்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தங்கள் அங்கீகரித்த வழித்தடத்தை மட்டுமே கப்பல்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில்தான் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடக்காமல் பல கப்பல்கள் பின்வாங்கி வருகின்றன.

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