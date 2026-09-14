AI - யால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல!.. பீதி வேணாம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு..
சமீபகாலமாகவே செயற்கை நுண்ணறிவு என சொல்லப்படும் AI (Artificial Inteligence) மக்களிடம் பிரபலமாகி வருகிறது. குறிப்பாக மென்பொருள் துறையில் AI முக்கிய அங்கமாக மாறிவிட்டது. இனி வரும் காலத்தில் AI தெரியாமல் மென்பொருள் துறையில் இளைஞர்களுக்கு வேலையே கிடைக்காது என்கிற நிலையும் உருவாகிவிட்டது.
ஒரு பக்கம் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பல மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு AI மூலம் செய்ய வைக்கும் முயற்சியில் பல நிறுவனங்களும் இறங்கியிருக்கின்றன. இதன் காரணமாக மென்பொருள் துறையில் மனிதர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் குறையும் என மென்பொருள் வல்லுனர்கள் பலரும் கூறி வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் AI-யின் அபரீதமான வளர்ச்சியால் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்.. மனிதர்களை ரோபோக்கள் அழித்துவிடும் என்றெல்லாம் சிலர் சொல்கிறார்கள்..
எனவே AI-யால் ஆபத்துக்கள் ஏற்படும் என்பதால் அதன் வளர்ச்சியை குறைக்க வேண்டும் என பெரு நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவிடம் வைத்துள்ள கோரிக்கையை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிராகரித்திருக்கிறார். நடக்காத விஷயங்களை பேசி சில சக்திகள் தேவையில்லாத பயத்தை உருவாக்குகின்றன. சீனாவை விட அமெரிக்காதான் AI வளர்ச்சியில் முன்னிலையில் உள்ளது. AI போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்களே உலகை வெல்வார்கள்’ என அவர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் AI-யின் அபரீதமான வளர்ச்சியால் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்.. மனிதர்களை ரோபோக்கள் அழித்துவிடும் என்றெல்லாம் சிலர் சொல்கிறார்கள்..
எனவே AI-யால் ஆபத்துக்கள் ஏற்படும் என்பதால் அதன் வளர்ச்சியை குறைக்க வேண்டும் என பெரு நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவிடம் வைத்துள்ள கோரிக்கையை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிராகரித்திருக்கிறார். நடக்காத விஷயங்களை பேசி சில சக்திகள் தேவையில்லாத பயத்தை உருவாக்குகின்றன. சீனாவை விட அமெரிக்காதான் AI வளர்ச்சியில் முன்னிலையில் உள்ளது. AI போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்களே உலகை வெல்வார்கள்’ என அவர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.