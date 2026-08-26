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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (13:30 IST)

அமெரிக்காவிடம் 95 ஆயிரம் கோடி கடன் கேட்கும் பாகிஸ்தான்!....

pakistan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:01 IST)
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அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் போர் நடைபெற்ற வரும் நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட பாகிஸ்தான் முயற்சி செய்தது.

பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று அதில் உடன்பாடும் ஏற்பட்டு இரண்டு நாடுகளும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. ஆனாலும் போர் நின்றபாடில்லை.. ஏனெனில் ஹார்மூஸ் நீரிணையில் ஈரான் தாக்குதலை நடத்துவது அமெரிக்காவுக்கு பிடிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சுமார் 10 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் 95 ஆயிரம் கோடி நிதி கேட்டு அமெரிக்காவுக்கு பாகிஸ்தான் கடிதம் எழுதியிருக்கிறது..

சீனா, சவுதி, குவைத் ஆகிய நாடுகளிடம் வாங்கிய 12.3 பில்லியன் டாலர் கடனை அடைக்க வழியில்லாமல் திணறும் பாகிஸ்தான் ஈரானுடனான போரில் தூது சென்றதை சாதகமாக பயன்படுத்தி நிதியுதவி கோரி அமெரிக்காவை நாடியிருக்கிறது. ஆனால் அவ்வளவு தொகையை பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்க கடனாக கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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