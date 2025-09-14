ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025 (13:03 IST)

சீனாவுக்கு 100 சதவீத வரி! போருக்கு போக எண்ணம் இல்லை! - அமெரிக்காவுக்கு சீனா பதில்!

Trump Xi jingping

இந்தியா, சீனாவுக்கு வரிகளை அதிகப்படுத்த அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஐரோப்பிய நாடுகளை வலியுறுத்திய நிலையில் அமெரிக்காவிற்கு பதில் அளித்துள்ளது சீனா.

 

ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி இந்தியாவிற்கு 50 சதவீதம் வரிகளை அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்கா. மேலும் சீனாவுக்கும், இந்தியாவுக்கு அதிக வரிகளை விதிக்க சொல்லி ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு, ஜி7 நாடுகள் அமைப்பு உள்ளிட்டவற்றையும் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது அமெரிக்கா.

 

இந்நிலையில் அமெரிக்காவின் இந்த செயல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக பேசியுள்ள சீனா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ “சீனா ஒரு பொறுப்பான அமைதியை விரும்பும் நாடு. போரால் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியாது. வரி மற்றும் பொருளாதார தடைகளால் பிரச்சினை இன்னும் சிக்கலானதாகதான் மாறும், சீனா போர்களில் பங்கேற்க திட்டமிடுவதில்லை. பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்பதே சீனாவின் நோக்கமாகும்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

இன்னைக்கு இந்தியாதான் ஜெயிக்கணும்..! பாகிஸ்தான் தோக்கணும்! சிறப்பு யாகம் செய்த விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்!

இன்னைக்கு இந்தியாதான் ஜெயிக்கணும்..! பாகிஸ்தான் தோக்கணும்! சிறப்பு யாகம் செய்த விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்!இன்று ஆசியக்கோப்பை போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் நிலையில் இந்தியா வெற்றிபெற வேண்டும் என விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பினர் சிறப்பு யாகம் நடத்தியுள்ளனர்.

இந்த ஆண்டு அடுத்தடுத்து புதிய புயல்கள் தோன்றும்; தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் கணிப்பு..!

இந்த ஆண்டு அடுத்தடுத்து புதிய புயல்கள் தோன்றும்; தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் கணிப்பு..!தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் இயல்பை விட 20 சதவீதம் முதல் 35 சதவீதம் வரை கூடுதலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மேன் கணித்துள்ளார்.

விஜய்க்கு மட்டுமா? வடிவேலுவுக்கு கூட கூட்டம் கூடும்: திருமாவளவன் பேச்சு..!

விஜய்க்கு மட்டுமா? வடிவேலுவுக்கு கூட கூட்டம் கூடும்: திருமாவளவன் பேச்சு..!நடிகர் விஜய்யின் பிரசார பயணம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், "விஜய்க்கு மட்டுமல்ல, நடிகர் வடிவேலு வந்தால் கூட கூட்டம் வரும்; கூட்டத்தை வைத்து ஒரு தேர்தல் வெற்றியை கணிக்க முடியாது" என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழக மதுபான ஆலையில் இருந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கு பணம் வருகிறது: பாஜக எம்பி

தமிழக மதுபான ஆலையில் இருந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கு பணம் வருகிறது: பாஜக எம்பிதமிழகம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் உள்ள மதுபான ஆலைகளில் இருந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கு நிதி வருவதாக பாஜக எம்.பி. சஞ்சய் ஜெயஸ்வால் கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டு, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்.. நாளை தவறவிட்டால் அபராதம்..!

வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்.. நாளை தவறவிட்டால் அபராதம்..!வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நாளை அதாவது செப்டம்பர் 15ல் முடிவடைகிறது என்றும், இதுவரை, 2025-26 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்காக 6 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரி கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன என வருமான வரித் துறை சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com