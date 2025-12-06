மதுரை புதிய மேம்பாலத்திற்கு 'வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்' பெயர்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மதுரை நகரின் மேலமடை சந்திப்பு பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்திற்கு தமிழகத்தின் முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரமங்கையான வேலுநாச்சியார் அவர்களின் பெயர் சூட்டப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் புதிய மேம்பாலம்:
பகுதி: மதுரை திருநகர் - மேலமடை சந்திப்புச் சாலை.
திட்ட மதிப்பு: இந்த மேம்பாலம் ரூ.150.28 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
திறப்பு விழா: இந்தப் புதிய மேம்பாலம் நாளை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது.
தென் மாவட்டங்களின் வளர்ச்சியை மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த புதிய மேம்பாலம் அமையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மேம்பாலம் இனிமேல் 'வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம்' என்று அழைக்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இது, நாட்டுக்காகப்போராடிய வீரர்களுக்கு செய்யும் கௌரவமாக கருதப்படுகிறது.
Edited by Mahendran