திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (09:31 IST)

ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கினால் இன்னும் அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குபவர்களுக்கு  இரண்டாம் கட்ட வரிவிதிப்புக்கு தயாராக இருப்பதாக சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, ரஷ்ய எண்ணெயை தொடர்ந்து வாங்கும் இந்தியாவை போன்ற நாடுகளையும் பாதிக்கக்கூடும்.
 
உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வில் ரஷ்யா நடத்திய மிக பெரிய வான்வழித் தாக்குதலுக்கு பிறகு ட்ரம்ப்பின் இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. "ரஷ்யா அல்லது அதன் எண்ணெய் வாங்குபவர்கள் மீது புதிய சுற்று தடைகளுக்கு நீங்கள் தயாரா?" என்று கேட்டபோது, ட்ரம்ப், "ஆம், நான் தயார்" என்று சுருக்கமான பதிலளித்தார். அவரது இந்த கருத்து, போரை முடிவுக்குக்கொண்டுவர முடியாததால் அவரது நிர்வாகத்தில் அதிகரித்து வரும் விரக்தியை காட்டுகிறது. 
 
ஏற்கனவே, கடந்த மாதம் அமெரிக்கா இந்திய ஏற்றுமதிகள் மீது 25% கூடுதல் வரி விதித்து, மொத்த இறக்குமதி வரியை 50% ஆக உயர்த்தியது. இந்தியா தனது தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்புக்காக ரஷ்ய கச்சா எண்ணெயை வாங்குவதை நியாயப்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த நிலையில் இன்னும் அதிக வரிவிதிப்போம் என்ற டிரம்பின் போக்கு துரதிஷ்டமானது என்று கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

இன்று 6 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

இன்று 6 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், வேலூர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் இன்று காலை 10 மணி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. தேர்வு நடைபெறும் தேதிகள் என்ன?

டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. தேர்வு நடைபெறும் தேதிகள் என்ன?ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விண்ணப்ப பதிவு இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. ஆசிரியராகும் கனவுடன் இருக்கும் லட்சக்கணக்கான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பாகும். கடந்த ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.

திடீரென டெல்லி செல்லும் செங்கோட்டையன்.. மன நிம்மதிக்காக செல்வதாக பேட்டி..!

திடீரென டெல்லி செல்லும் செங்கோட்டையன்.. மன நிம்மதிக்காக செல்வதாக பேட்டி..!அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் அவர்களின் டெல்லி பயணம் குறித்த அறிவிப்பு, பல யூகங்களை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தனது பயணம் குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

முல்லை பெரியாறு தந்த பென்னிக்குயிக்! குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேசிய மு.க.ஸ்டாலின்!

முல்லை பெரியாறு தந்த பென்னிக்குயிக்! குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேசிய மு.க.ஸ்டாலின்!முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து சென்ற முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பென்னிகுயிக் குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேசியது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார்.

செங்கோட்டையனை அடுத்து சத்யபாமாவும் நீக்கம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி..!

செங்கோட்டையனை அடுத்து சத்யபாமாவும் நீக்கம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி..!முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளருமான சத்யபாமா, அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அதிமுக வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com