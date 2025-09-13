சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (14:11 IST)

இந்தியா - பாகிஸ்தான் உள்பட 7 போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியா-பாகிஸ்தான் உட்பட தான் ஏழு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவந்ததாகவும், ஆனால் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மட்டும்தான் தன்னால் தீர்க்க முடியாத ஒரே போர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஃபாக்ஸ் நியூஸ் உடனான நேர்காணலில் பேசிய டிரம்ப், "உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போரை நிறுத்துவது எளிதானது என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை. போரை நிறுத்த இரண்டு வழிகள் இருந்தன. புடின் அமைதியை நாடியபோது, ஜெலென்ஸ்கி அதை விரும்பவில்லை. அடுத்து ஜெலென்ஸ்கி சமாதானத்திற்கு தயாரானபோது, புடின் தயங்கினார். இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு நாம் மிகவும் உறுதியாக களமிறங்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.
 
இந்த ஒரு போரைத் தவிர, நான் இதுவரை ஏழு போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன். இந்தியா-பாகிஸ்தான் உட்பட பல போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். சில போர்கள் தீர்க்க முடியாதவை என்று கருதப்பட்டன. ஆனால் நான் அவற்றை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தேன்" என டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
 
இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை என இந்தியா பலமுறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் நான் தான் போரை நிறுத்தினேன் என்று டிரம்ப் கூறி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!

மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!பெங்களூருவில், நேற்று இரவு, ஒரு மனித இதயம் முக்கியமான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக மெட்ரோ ரயில் மூலம் 20 நிமிடங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்கு பிறகு, நாட்டின் முதல் பெண் இடைக்கால பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற திருமதி சுசிலா கார்க்கிக்கு, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். அவரது வருகைக்காக, திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டதால், அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

உலகின் முதல் ஏஐ அமைச்சர் நியமனம்.. எந்த நாட்டில் தெரியுமா?

உலகின் முதல் ஏஐ அமைச்சர் நியமனம்.. எந்த நாட்டில் தெரியுமா?உலகிலேயே முதன்முறையாக, அல்பேனியாவில் ஊழல் தடுப்பு துறைக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த புதிய முயற்சி, அரசாங்கத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையையும், ஊழலற்ற நிர்வாகத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் என அல்பேனிய பிரதமர் எடி ராமா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்று குறைந்து காணப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.20 குறைந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.160 குறைந்தும் விற்பனையாகி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விலை குறைப்பு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் உற்சாகம் இல்லை.

