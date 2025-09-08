திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (11:37 IST)

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!

trump maduro

அமெரிக்கா - வெனிசுலா இடையேயான மோதல் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் வெனிசுலா கடல் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ கப்பல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

 

லத்ட்தீன் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலா உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் இருப்புகளைக் கொண்ட நாடாக உள்ளது. ஆனால் ஆரம்பம் முதலே வெனிசுலாவை கட்டுப்படுத்தும் அமெரிக்காவின் திட்டங்களுக்கு எதிராக வெனிசுலா தொடர்ந்து அமெரிக்காவிற்கு அச்சுறுத்தல் அளித்து வருகிறது. இந்நிலையில் வெனிசுலாவில் இருந்து போதைப்பொருட்கள் அமெரிக்காவிற்கு அதிகளவில் கடத்தப்படுவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டி வந்தார்.

 

மேலும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலோடு வெனிசுலா அதிபர் நிகோலஸ் மதுரோவிற்கு தொடர்பு உள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள ட்ரம்ப், அவர் குறித்த தகவல் அளிப்பவர்களுக்கு 50 மில்லியன் டாலர் பரிசு என்றும் அறிவித்தார். 

 

இந்நிலையில் சமீபமாக கரீபியன் கடல்பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ கப்பல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெனிசுலா எல்லை நோக்கி நகர்ந்து வருவதால் பரபரப்பு எழுந்துள்ளது. மதுரோ அரசின் நாட்கள் எண்ணப்படுகிறது என ஏற்கனவே ட்ரம்ப் கூறியிருந்த நிலையில், வெனிசுலா மீது போர் தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!அமெரிக்கா - வெனிசுலா இடையேயான மோதல் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் வெனிசுலா கடல் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ கப்பல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!உத்தரகண்ட் மாநில காவல்துறை, 'ஆபரேஷன் கலாநெமி' என்ற பெயரில் போலி சாமியார்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட 14 போலி சாமியார்கள் என்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!மதிமுகவின் முக்கிய தலைவராக இருந்த மல்லை சத்யாவை கட்சியில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்குவதாக மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!டெல்லியை சேர்ந்த 32 வயதுப்பெண் ஒருவர், தனது ஐந்தாவது மாதத்தில் ஏற்பட்ட கருச்சிதைவுக்கு பிறகு, மருத்துவ ஆய்வுக்காக கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானமளித்துள்ளார்.

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!நாளை நடைபெறவுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் காரணமாக, இன்று இரவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட்டணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விருந்து அளிக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com