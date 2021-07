பிகில் படத்தை பார்த்துக் கொண்டே சிகிச்சைப் பெற்ற சிறுவனுக்கு விஜய் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்!

அப்போது அவனுக்குப் பிடித்த நடிகரான விஜய்யின் பிகில் படத்தை செல்போனில் போட்டுக்காட்டவும், அதைப் பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளான். பின்னர் சிறுவனுக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி தையல் போட்டு முடித்துள்ளனர் மருத்துவர்கள். இது செய்தியாக வெளியாகி அந்த குட்டி தளபதி ரசிகன் விரைவில் குணமாக விஜய் ரசிகர்கள் கடவுளிடம் வேண்டினர். இந்நிலையில் நடிகர் விஜய் அந்த சிறுவனுக்கு உடல்நிலை சரியானதும் நேரில் சந்திக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக விஜய் இயக்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் .

Too much of pain but Infinite Love for Thalapathy .!❤️#Beast #Master @actorvijaypic.twitter.com/agyUsjECzO