முதல் முறையாக நடிகர் சங்கத்தின் தலைவரான ஒரு நடிகை தேர்வு: திரையுலகினர் வாழ்த்து
மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் சங்கமான 'அம்மா' (AMMA - Association of Malayalam Movie Artists) சங்கத்தின் தலைவராக நடிகை ஸ்வேதா மேனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். சங்கத்தின் வரலாற்றில் ஒரு பெண் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை என்பதால், இந்த வெற்றிக்கு அவருக்கு பல தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற நடிகர் சங்க தேர்தலில் போட்டியிட்ட நடிகை ஸ்வேதா மேனன், அமோக வெற்றி பெற்று, தலைவர் பதவியை அலங்கரித்துள்ளார். 'அம்மா' என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் இந்த சங்கத்தின் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல், இதுநாள் வரை ஒரு பெண் கூட தலைவராக பொறுப்பேற்காத நிலையில், முதல் முறையாக ஒரு பெண்மணி இந்த பதவிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது பலராலும் பொருத்தமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.
ஸ்வேதா மேனனின் இந்த வெற்றி, மலையாள திரையுலகில் பெண்களின் பங்களிப்புக்கு கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. அவரது தலைமை, நடிகர் சங்கத்தின் செயல்பாடுகளில் புதிய மாற்றங்களையும், பெண்களின் பிரச்னைகளுக்கு உரிய தீர்வுகளையும் கொண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Mahendran