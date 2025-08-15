சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (16:41 IST)

கத்தரிப்பூ நிற சேலையில் க்யூட்டான போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!

2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

மற்ற இரு நடிகைகளை விட மடோன்னா செபாஸ்டியன் தமிழில் அதிகமான படங்களில் நடித்தார். ஆனால் சில ஆண்டுகளாக அவருக்கு பெரிதாக எந்த வாய்ப்புகளும் கிடைக்கவில்லை.  சமீபத்தில் விஜய்யின் லியோ படத்தில் அவரின் சகோதரி வேடத்தில் நடித்திருந்தார். ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தால் அவருக்கு பெரிய வரவேற்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

அதையடுத்து வாய்ப்புகளைக் கவர்வதற்காக தனது கவர்ச்சியான புகைப்படங்களை இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் இப்போது இளவரசி போன்ற உடை மற்றும் ஆபரணங்கள் அணிந்து வெளியிட்டுள்ள போட்டோஷூட் ஆல்பங்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. 

ஹாட் & ஹாட் லுக்கில் தெறிக்கவிடும் திஷா பதானி… கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட்!

ஹாட் & ஹாட் லுக்கில் தெறிக்கவிடும் திஷா பதானி… கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட்!பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வரும் நடிகை திஷா பதானி 'தோனி' படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். அதனை தொடர்ந்து பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போது சூர்யாவின் கங்குவா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

க்யூட்னெஸ் ஓவர்லோடட் லுக்கில் அசத்தும் ஜான்வி கபூர்… லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட்!

க்யூட்னெஸ் ஓவர்லோடட் லுக்கில் அசத்தும் ஜான்வி கபூர்… லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

தென்னிந்திய நடிகர்கள் பாலிவுட்டில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள்… பல வருடங்கள் கழித்து மனம்திறந்த மதுபாலா!

தென்னிந்திய நடிகர்கள் பாலிவுட்டில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள்… பல வருடங்கள் கழித்து மனம்திறந்த மதுபாலா!தமிழ் சினிமாவில் 90 களின் தொடக்கத்தில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் மதுபாலா. பாலச்சந்தர், மணிரத்னம் மற்றும் ஷங்கர் ஆகிய இயக்குனர்களின் படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் இருந்து விலகி குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார்.

மதராஸி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? எங்கே?... வெளியான தகவல்!

மதராஸி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? எங்கே?... வெளியான தகவல்!தர்பார் படத்துக்குப் பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் எந்த படமும் இயக்காமல் இடைவேளை எடுத்துக் கொண்டார் இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அவர் சல்மான் கான் மற்றும் ராஷ்மிகா ஆகியோரை வைத்து இயக்கிய ‘சிக்கந்தர்’ படம் படுதோல்வி படமாக அமைந்தது. அதையடுத்து இப்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து மதராஸி என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

‘கூலி 2’ கண்டிப்பாக வரும்… மும்பையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அனிருத் உறுதி!

‘கூலி 2’ கண்டிப்பாக வரும்… மும்பையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அனிருத் உறுதி!இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் (பில்டப் கொடுத்து உருவாக்கப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு?) படமாக இருந்த ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவான ‘கூலி’ படம் நேற்று முன் தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. படம் வெளியான முதல் காட்சியிலேயே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கிவிட்டது. புதிதாக எதுவும் இல்லாமல் மசாலா படங்களுக்கே உரிய அதே டெம்ப்ளேட் திரைக்கதை, கதாநாயக வழிபாடு என அரைத்த மாவையே லோகேஷ் அரைத்துள்ளார் என ரசிகர்கள் விமர்சிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

