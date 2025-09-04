வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (18:25 IST)

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!

"வெற்றி நடை வீர நடை, வெல்லும் இவன் படை" என்ற அடைமொழியுடன், அகவை 50-ல் அடியெடுத்து வைக்கும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என தயாரிப்பாளர் தாணு, வெற்றிமாறனுக்கு தனது எக்ஸ் பகக்த்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான இயக்குநர்களில் ஒருவரான இவர், தனது தனித்துவமான கதை சொல்லல் மூலம் எட்டுத் திக்கும் புகழ் எதிரொலிக்கிறார் என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்..
 
இந்த நிலையில் வெற்றி மாறனின் பிறந்த நாளான இன்று பிரபல தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தனது தயாரிப்பு நிறுவனமான 'வி கிரியேஷன்ஸ்' மூலம் நடிகர் சிலம்பரசன்  நடிக்கும் புதிய படம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
இது 'வி கிரியேஷன்ஸ்' நிறுவனத்தின் 47வது படமாகவும், சிலம்பரசனின் 49வது படமாகவும் இருக்கும் என்று தாணு தனது சமூக வலைத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த திரைப்படம் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

இளவரசி தோற்றத்தில் செம்ம க்யூட் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!

இளவரசி தோற்றத்தில் செம்ம க்யூட் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

ரெண்டு படம் மட்டுமே பணியாற்றிய எனக்கு…. முருகதாஸுக்கு நன்றி தெரிவித்த அனிருத்!

ரெண்டு படம் மட்டுமே பணியாற்றிய எனக்கு…. முருகதாஸுக்கு நன்றி தெரிவித்த அனிருத்!தமிழ் சினிமாவில் தற்போது அதிக சம்பளம் வாங்கும் இசையமைப்பாளராக இருந்து வருகிறார் அனிருத். இதன் காரணமாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் இசையமைத்து வருகிறார். தமிழ் தாண்டியும் தெலுங்கு மற்றும் இந்தி சினிமாக்களுக்கும் இசையமைத்து வருகிறார்.

கூலி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

கூலி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

நாளை வெளியாகும் ஐந்து படங்கள்… தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்குக் கொண்டாட்டமான வாரம்!

நாளை வெளியாகும் ஐந்து படங்கள்… தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்குக் கொண்டாட்டமான வாரம்!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆண்டுக்குத் தோராயமாக 250 படங்கள் ரிலீஸாகின்றன. அதில் 20 படங்கள் கூட வணிக ரீதியாக வெற்றிப் பெறவில்லை என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்கின்றன. முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கும் படங்கள் தவிர சிறு பட்ஜெட் படங்களுக்குப் போதுமான திரையரங்குகள் கிடைப்பதில்லை என்று தயாரிப்பாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com