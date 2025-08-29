வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (14:09 IST)

'மனுஷி' படத்திலிருந்து சில காட்சிகள் நீக்க வேண்டும். படம் பார்த்த பின் நீதிபதி உத்தரவு..!

இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவான 'மனுஷி' திரைப்படத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட சில காட்சிகளை நீக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
இயக்குநர் கோபி நயினார் இயக்கத்தில் நடிகை ஆண்ட்ரியா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'மனுஷி'. இந்த திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். ஆனால், இந்த திரைப்படம் திரையிடப்படுவதற்கு முன்பே தணிக்கை வாரியத்தால் சிக்கலை சந்தித்தது.
 
திரைப்படத்தில் 37 காட்சிகளும், வசனங்களும் ஆட்சேபனைக்குரியதாக இருப்பதாக கூறி, அவற்றை நீக்க தணிக்கை வாரியம் உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், தணிக்கை வாரியம் சுட்டிக்காட்டிய ஆட்சேபனைக்குரிய காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் நியாயமானதா என்பதை நேரடியாக ஆராய முடிவு செய்தார். இதற்காக, அவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மனுஷி திரைப்படத்தை பார்த்தார்.
 
இன்று மீண்டும் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், சில காட்சிகளை குறிப்பிட்டு, அவற்றை படத்திலிருந்து நீக்குமாறு படக்குழுவுக்கு உத்தரவிட்டார். நீக்கப்பட்ட காட்சிகளுடன் படத்தை மீண்டும் இரண்டு நாட்களுக்குள் தணிக்கை வாரியத்திற்கு அனுப்பி, இரண்டு வாரங்களுக்குள் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.
 
Edited by Mahendran

தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்த விஷால்! விரைவில் திருமணம்! - வைரலாகும் போட்டோ!

தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்த விஷால்! விரைவில் திருமணம்! - வைரலாகும் போட்டோ!நடிகர் விஷாலும், நடிகை சாய் தன்ஷிகாவும் காதலித்து வந்த நிலையில் இன்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்துக் கொண்டனர்.

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?சமீபத்தில் சாய் தன்ஷிகாவை காதலிப்பதாக கூறியிருந்த விஷால் திருமணம் குறித்து எதுவும் அறிவிக்காமல் இருந்து வருகிறார்.

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!இளம் நடிகர் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் இரண்டு படங்கள் தீபாவளிக்கு வெளியாவதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் ஒரு படம்தான் வெளியாகும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புசூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் படையப்பா திரைப்படம் ரீரிலீஸாக உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

