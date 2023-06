சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் பட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மண்டேலா என்ற ஹிட் படத்தைக் கொடுத்த இயக்குனர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கி வரும் திரைப்படம் மாவீரன். இந்த படத்தில் நாயகியாக அதிதி ஷங்கர் நடிக்க, வில்லனாக இயக்குனர் மிஷ்கின் நடிக்கிறார். சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனத்துக்காக அருண் விஷவா தயாரிக்க மண்டேலா படத்துக்கு இசையமைத்த பரத் ஷங்கர் இசையமைக்கிறார்.





மாவீரன் திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிந்துள்ள நிலையில் இப்போது ரிலீஸ் வேலைகள் நடக்கின்றன. படம் ஜுலை 14 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. தமிழில் படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.





இந்நிலையில் விரைவில் ஆடியோ மற்றும் டிரைலர் ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஜுலை 2 அம் தேதி படத்தின் ப்ரி ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே பாடல்கள் மற்றும் ஆடியோ வெளியீடும் நடக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

Can’t wait to see you all on 2nd July