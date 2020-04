கொரோனா நிதிக்காக இசைக் கச்சேரி நடத்தி ரூ.980 கோடி உதவி !

இந்நிலையில்,கொரொனா நிவாரணத்திற்காக நடத்தப்பட்ட இணைய வழிக் கச்சேரியில் 980 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டப்பட்டது.அதில், பிரபல பாப் இசைப்பாடகி, லேடி காகாவும், உலக சுகாதார நிறுவனமும் நடத்திய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, one world , together at home என்று பெயரிடப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் ,பால் மெக்கார்டினி, எல்டன் ஜான், உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வீட்டில் இருந்த படியே கலந்துகொண்டனர்.இந்த நிகழ்சியை வீட்டில் இருந்த படியே ரசிகர்கள் கண்டு ரசித்தனர். இதன் மூலமாக ரூ.980 கோடி நிதி திரட்டப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.