தசரா திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த கீர்த்தி சுரேஷ்!

நானி நடிப்பில் ஆக்சன் மற்றும் மாஸ் கலந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக ‘தசரா’ திரைப்படம் உருவாக உள்ளது. அறிமுக இயக்குநர் ஶ்ரீகாந்த ஒதெலா இந்த படத்தை இயக்குகிறார். ஶ்ரீ லக்‌ஷ்மி வெங்கடேஸ்வரா சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் சுதாகர் செருகுரி தயாரிக்கும் “தசரா” திரைப்படம் பேன் இந்தியா திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார்.





இந்த திரைப்படம் நானியின் பேன் இந்தியா திரைப்படமாக ரிலீஸ் ஆகிறது. வரும் மார்ச் மாதம் 30 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கீர்த்தி சுரேஷ் நானியோடு இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட அது வைரல் ஆகி வருகிறது.

Few films knock on your door and say - ‘Hey, I will be a feather in your cap’! ♥️



That’s #Dasara for me.



Love ,

Vennela #wrapup pic.twitter.com/ESuskgUB7o