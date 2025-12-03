ஜப்பானில் வெளியாகும் ‘புஷ்பா 2’.. ஜப்பான் மொழியில் புதிய டிரைலர் வெளியீடு!
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுகுமார் இயக்கத்தில் உருவாகி, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான "புஷ்பா 2" திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்தது. இத்திரைப்படம் ரூ.1,800 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை ஈட்டி மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இந்தப் படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த வெற்றி படம் தற்போது ஜப்பான் நாட்டில் வெளியாகவுள்ளது. "புஷ்பா 2: தி ரூல்" திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16 ஆம் தேதி ஜப்பானில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பானிய வெளியீட்டை முன்னிட்டு, படக்குழு இன்று படத்தின் ஜப்பானிய மொழி டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
கீக் பிக்சர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் இந்த படத்தின் ஜப்பான் நாட்டு வெளியீட்டு உரிமையை பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
