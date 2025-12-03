புதன், 3 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (18:46 IST)

ஜப்பானில் வெளியாகும் ‘புஷ்பா 2’.. ஜப்பான் மொழியில் புதிய டிரைலர் வெளியீடு!

ஜப்பானில் வெளியாகும் ‘புஷ்பா 2’.. ஜப்பான் மொழியில் புதிய டிரைலர் வெளியீடு!
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுகுமார் இயக்கத்தில் உருவாகி, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான "புஷ்பா 2" திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்தது. இத்திரைப்படம் ரூ.1,800 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை ஈட்டி மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இந்தப் படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
 
இந்த வெற்றி படம் தற்போது ஜப்பான் நாட்டில் வெளியாகவுள்ளது. "புஷ்பா 2: தி ரூல்" திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16 ஆம் தேதி ஜப்பானில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஜப்பானிய வெளியீட்டை முன்னிட்டு, படக்குழு இன்று படத்தின் ஜப்பானிய மொழி டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
கீக் பிக்சர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் இந்த படத்தின் ஜப்பான் நாட்டு வெளியீட்டு உரிமையை பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

ரிலீஸுக்கு முன்பே கோடியை அள்ளிய ‘ஜனநாயகன்’.. ஆனால் அதிலும் ஒரு சிக்கல்

ரிலீஸுக்கு முன்பே கோடியை அள்ளிய ‘ஜனநாயகன்’.. ஆனால் அதிலும் ஒரு சிக்கல்விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி பொங்கல் ரிலீஸ் ஆக வெளியாக இருக்கின்றது.

பாருவின் காலில் விழுந்து கதறிய ரம்யா.. அப்படி என்ன தான் நடந்தது?

பாருவின் காலில் விழுந்து கதறிய ரம்யா.. அப்படி என்ன தான் நடந்தது?பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 58 நாட்களை கடந்துள்ளது. 20 போட்டியாளர்களில் 9 பேர் வெளியேறியுள்ள நிலையில், சென்ற வாரம் வெளியேற்றம் இல்லை.

எனக்கும் நாகேஷுக்கும் மட்டும்தான் அது தெரியும்.. இப்படிலாம் நடந்திருக்கா?

எனக்கும் நாகேஷுக்கும் மட்டும்தான் அது தெரியும்.. இப்படிலாம் நடந்திருக்கா?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆகச் சிறந்த நடிகராக இருந்தவர் காமெடி புயல் நாகேஷ். இன்று எத்தனையோ பல நடிகர்கள் காமெடியில் கலக்கி வருகிறார்கள்.

மகேந்திரன் பற்றி சொன்னதுல என்ன தப்பு? ராஜகுமாரனுக்காக வக்காளத்து வாங்கும் பயில்வான் ரங்கநாதன்

மகேந்திரன் பற்றி சொன்னதுல என்ன தப்பு? ராஜகுமாரனுக்காக வக்காளத்து வாங்கும் பயில்வான் ரங்கநாதன்சமீப காலமாக இயக்குனரும் தேவயானியின் கணவருமான ராஜகுமாரனின் பேச்சு பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது.

கார்த்தியின் ’வா வாத்தியாரே’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? தேதியை அறிவித்த படக்குழு!

கார்த்தியின் ’வா வாத்தியாரே’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? தேதியை அறிவித்த படக்குழு!நடிகர் கார்த்தி நடித்திருக்கும் புதிய திரைப்படமான 'வா வாத்தியாரே’ வெளியாகும் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த படம் வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com