இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் புரமோஷன் பணிகள் தற்போது தொடங்கிவிட்டது. இந்த படத்தின் சிங்கிள் பாடல் ஒன்று நாளை மாலை 4 மணிக்கு வெளியாக இருப்பதாக நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பாடலை யுவன் சங்கர் ராஜா வெளியிட உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



விஷ்ணு விஷாலின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் அதிரடி ஆக்ஷன் படம் என்றும் அவருடைய படங்களிலேயே அதிக பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட படம் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Here's a little teaser of our track #Vizhiyile from #FIR. Check it out!



A song that I loved on the first listen, thank you @MusicAshwath for this beauty:)



Will be launched by @thisisysr tomorrow evening at 4.07 PM..@VVStudioz @itsmanuanand @divomovies @proyuvraaj pic.twitter.com/OBz8Ouc39F