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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (12:47 IST)

தலீவரின் ஆசையை நிறைவேற்றும் சுள்ளான்!.. மானமுள்ள தமிழர்கள் உஷார்!.. புளுசட்டமாறன் பதிவு...

bluesatta maran
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (12:47 IST)
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நடிகர் விஜய் அரசியலுகுக் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் விஷால், தனுஷ் போன்ற சிலருக்கு அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாக சிலர் சொல்கிறார்கள். விஜயின் ரசிகர் மன்றங்களை எப்படி அவரின் அப்பா எஸ்.ஏசி விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி விஜயை அரசியல்படுத்தினாரோ அதே திட்டம் தனுஷின் அப்பா கஸ்தூரி ராஜாவுக்கும் வந்திருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

நேற்று ஒரு விழாவில் பேசிய தனுஷ் ‘என் ரசிகர்கள் சும்மா சந்தித்தோம்,, போட்டோ எடுத்துக் கொண்டோம் என மட்டமல்லாமல் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை செய்யுங்கள்.. உங்கள் வீட்டின் அருகில், உங்கள் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு என்ன உதவி என்று கேட்டு அதை செய்யுங்கள்’ என பேசினார். இந்நிலையில் சினிமா விமர்சகர் புளூசட்டமாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார்.

தலீவர் (ரஜினி) போல இவரும் ஒரு சங்கிதான். ஒரு கட்டத்தில் வெள்ளை ஜிப்பா, ருத்ராட்சம் என கெட்டப்பை மாற்றி.. இமயமலை பாபா, பாஜக பாசம் என‌ மாறினார் தலீவர். தனுஷும் வெள்ளை வேட்டி, சட்டை, ருத்ராட்சம், ஓம் நமச்சிவாயா என கலர் மாறினார்.
காலா, கபாலி மூலம் தலித் மக்கள் மீது பாசம் உள்ளது போல வேசம் கட்டினார் தலீவர். கர்ணன், அசுரன், கேப்டன் மில்லர் மூலம் அதே டெக்னிக்கில் தனுஷும் வேசம் கட்டினார். இட்லிகடை படத்தில் குலத்தொழில் செய்வதே சரி எனும் இந்துத்வா பிற்போக்கு கொள்கையை புகுத்தினார். அசுரனுக்கு தேசிய விருது பெற்றபோது பலரும் பாராட்டினர். ஆனால் திருச்சிற்றம்பலம், ராயன், கேப்டன் மில்லர் என தொடர்ந்து இவருக்கு தேசிய விருதுகள் தந்தது ஏன் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள்.

பாஜகவிற்கு பிரச்சாரம் செய்யும் நடன‌ ஆசிரியை கலா.. தேசிய விருது நடுவர் என்பது முக்கியமான பாய்ண்ட். இவரது தந்தையும், அண்ணனும் இந்துத்வா ஆதரவாளர்கள் என்பதும் ஊரறிந்த உண்மை. இவரது குலதெய்வம் கருப்பசாமி. நம் மாநில கிராமத்து தெய்வத்தின் பெயரை சொல்லாமல் மேடைகளில் மற்றும் லெட்டர் பேடில் 'ஓம் நமச்சிவாயா' என இவர் சொல்வதன் அஜண்டா உங்களுக்கு தெரிந்ததே.

இந்த தேர்தலில் விஜய் தோற்றிருந்தால்.. இந்த சுள்ளான், ராகவா லாரன்ஸ் போன்றவர்கள் அரசியல் ஆசையை குழிதோண்டி புதைத்திருப்பார்கள். ஆனால் விஜய் ஜெயித்தபிறகு... இந்த முட்டாள் கூட்டம் தங்களையும் முதல்வராக்கும் என உறுதியாக நம்புகிறார்கள். அதனால்தான் தனது ரசிகர் மன்றம் மூலம் கடந்த சில நாட்களாக சமூக சேவையில் இறங்கியுள்ளார் சுள்ளான்.

இவருக்கு பின்னால் நிற்கிறது காவிக்கட்சி. மாமனாரின் 'ஆன்மீக ஆட்சி' அமைக்கும் கனவை தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்ற தயாராகி விட்டார் சுள்ளான். யாரை எங்கே வைக்க வேண்டும் என்பது மக்கள் கையில். மீண்டும் ஒரு நடிகர் தமிழகத்தை ஆண்டால் அதைவிட கேவலம் இருக்க முடியாது. ஓம் கருப்பசாமி. மானமுள்ள தமிழர்கள் உஷாராக இருங்க சாமி’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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