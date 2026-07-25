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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (16:08 IST)

மாறு வேஷத்தில் தனுஷ் படம் பார்க்கப்போன விஜய்!.. படம் பாத்துட்டு செஞ்ச சம்பவம்!...

vijay dhanush
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (16:13 IST)
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தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்து 2002ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் திருச்சிற்றம்பலம். மித்ரன் ஜவகர் இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். மேலும் நித்யா மேனன், ராஷி கண்ணா., பாரதிராஜா, பிரகாஷ்ராஜ் ஆகியோர் இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் படமாக வெளிவந்த திருச்சிற்றம்பலம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 100 கோடி வரை வசூல் செய்து ஒரு ஹிட் படமாக மாறியது..

இந்நிலையில்தான், விஜயின் பல படங்களுக்கு பாடல்களை எழுதி உள்ள கவிஞர் விவேகா இந்த படத்தை விஜய் பார்த்த சம்பவம் பற்றி ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.

ஹைதராபாத்தில் நான் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்தநாள் அங்கு ஷூட்டிங்கில் இருந்த விஜய் சாரை அடுத்த நாள் சந்தித்தேன். ‘என்னை படத்துக்கு கூப்பிட மாட்டியா?’ என்று கேட்டார்.. ‘உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்காது சார்.. அதனாலதான் கூப்பிடல’ என்று சொன்னேன்..

‘அதெல்லாம் ஒன்னுமில்ல.. நீ புக் பண்ணு.. இப்ப நீ புக் பண்றா. நான் வரேன்’ என்று சொன்னார் உடனே மகேஷ்பாபு சாரின் AMB மாலில் இரண்டு டிக்கெட்டுகள் புக் பண்ணினேன்.. தியேட்டருக்கு சென்று படத்தை பார்த்தோம். விஜய் சார் முகத்தில் மாஸ்க் அணிந்து, தலையில் கேப் போட்டு வந்தார். யாருக்கும் அவரை அடையாளம் தெரியவில்லை. படம் பார்த்து விட்டு உடனே தனுசுக்கு போன் செய்து ‘படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது.. ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க’ என்று படத்தை பற்றி பாராட்டி பேசினார்’ என கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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