தொடர்புடைய செய்திகள்
- அரசியலுக்கு வா!.. அழுத்தம் கொடுக்கும் கஸ்தூரி ராஜா!. விஜய் ரூட்டில் தனுஷ்...
- அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரா நடிகர் தனுஷ்? புதிய கொடியை அறிமுகம் செய்ததால் பரபரப்பு...
- மகன் யாத்ரா ஹீரோ!.. தனுஷ் இயக்குனர்!.. ரஜினி பட ரெஃப்ரன்ஸில் உருவாகும் திரைப்படம்!..
- D55: தனுஷ் படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் அவரா?!.. வேண்டாமென கதறும் ஃபேன்ஸ்!...
- தனுஷ் மேலே பறந்தார்!.. D55 படத்துல ஒரு செம பாட்டு!.. ஹைப் ஏத்தும் சாண்டி மாஸ்டர்!..
2 தேசிய விருதுகளை தட்டி தூக்கிய தனுஷ்!.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து!...
துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ். அதன்பின் பல படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டின் முக்கிய நடிகராக மாறினார். தமிழ் திரையுலகில் நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், பாடகர் என வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்.
தமிழ் மொழி மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார். 2 ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் 72வது தேசிய விருது இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் சிறந்த திரைப்படமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அதேபோல் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கு தனுசுக்கு சிறப்பு நடிகருக்கான சிறப்பு விருதும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஆடுகளம், அசுரன் இரண்டு படங்களுக்கும் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை தனுஷ் பெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது மேலும் இரண்டு தேசிய விருதுகள் தனஷுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதையடுத்து திரையுலகினரும், ரசிகர்களும், தனுஷுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
தமிழ் மொழி மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார். 2 ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் 72வது தேசிய விருது இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் சிறந்த திரைப்படமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அதேபோல் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கு தனுசுக்கு சிறப்பு நடிகருக்கான சிறப்பு விருதும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஆடுகளம், அசுரன் இரண்டு படங்களுக்கும் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை தனுஷ் பெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது மேலும் இரண்டு தேசிய விருதுகள் தனஷுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதையடுத்து திரையுலகினரும், ரசிகர்களும், தனுஷுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.