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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (19:25 IST)

தட்டி விடாதீங்க!.. தட்டி கொடுங்க!.. தேசிய விருது எதிர்ப்புக்கு தனுஷ் பதிலடி!...

dhanush
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (19:27 IST)
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சமீபத்தில் தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருதும், அவர் ஹீரோவாக நடித்த கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான சிறப்பு விருதும் கொடுக்கப்பட்டது. இதை மிஷ்கின் போன்ற திரைத்துறையை சேர்ந்த சிலருமே விமர்சித்திருந்தனர். மகாராஜா, மெய்யழகன் போன்ற படங்களுக்கு விருது கொடுக்காமல் வேறு படங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என பலரும் பேசினார்கள்.

இந்நிலையில், இன்று சென்னையில் நடந்த ஒரு விழாவில் பேசிய தனுஷ் ‘எனக்கு தேசிய விருது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு படங்களை விட சிறந்த படங்கள் வெளியானது என்பதை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன். அதேநேரம் எல்லா படங்களுக்கும் விருது கொடுக்கப்படுவதில்லை. அது ஒரு கனாக்காலம் படத்தில் நடித்த போது அந்த படத்துக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என சொன்னார்கள். நானும் எதிர்பார்த்தேன்.. ஆனால் கிடைக்கவில்லை.

புதுப்பேட்டைக்கு கிடைக்கும் என்றார்கள்.. ஆனால் படமே வெற்றி பெறவில்லை. அதன்பின் மயக்கம் என்ன, மரியான், ரஞ்சிஹானா, வடசென்னை மற்றும் கர்ணன் ஆகிய படங்கள் வந்தன. அதற்கெல்லாம் தேசிய விருது கிடைக்கும் என்றார்கள் ஆனால் கிடைக்கவில்லை. அதுபற்றி யாரும் அப்போது பேசவில்லை. ஒரு சில விஷயங்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் அது தானாக அமையும். அந்த மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு.. விருது கிடைச்சிருக்கு..

அந்த படங்களுக்கு எப்படியோ எல்லா படத்துக்கும் என்னுடைய உழைப்பு உண்மையான உழைப்பு.. ஒரு தமிழனா இன்னும் இரண்டு தேசிய விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு.. தட்டி விடாதீங்க.. தட்டி கொடுங்க’ என பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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