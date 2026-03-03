செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (15:38 IST)

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?

2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன. இந்த போட்டி கயானாவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மழையினால் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறப்போவது யார் என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.
 
ஐசிசி விதிகளின்படி, அரையிறுதி போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டால், சூப்பர்-8 சுற்றில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த அணிக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். அதன்படி, சூப்பர்-8 பிரிவில் தனது அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தில் இருக்கும் இங்கிலாந்து அணி, ஒருவேளை ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டால் நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். 
 
இந்த போட்டிக்கு 'ரிசர்வ் டே' வசதி இருந்தாலும், இரண்டு நாட்களும் மழை குறுக்கிட்டால் இந்தியாவிற்கு அது சாதகமாக இருக்காது. இந்த விதிமுறை இங்கிலாந்து ரசிகர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

