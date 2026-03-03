செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (08:39 IST)

சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்

சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், அணியின் வெற்றிக்கு சிறிய பங்களிப்புகளே அடித்தளமாக அமைகின்றன என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் நடந்த மே.இ.தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அடித்த 97 ரன்களுக்கு இணையாக, ஷிவம் துபே அடித்த அந்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானவை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
துபே அந்த முக்கியமான ரன்களை எடுக்காமல் போயிருந்தால், சஞ்சுவின் 97 ரன்கள் பற்றிய பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போயிருக்கும் என்று அவர் கூறினார்.
 
பெரிய சாதனைகள் மற்றும் அதிக ரன்கள் எடுக்கும் வீரர்கள் எப்போதும் தலைப்பு செய்திகளாக மாறலாம்; ஆனால், இக்கட்டான சூழலில் எடுக்கப்படும் சிறிய பங்களிப்புகள்தான் உண்மையில் ஒரு அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்து செல்கின்றன என்பது கம்பீரின் கருத்தாகும். 
 
இது போன்ற சிறிய மாற்றங்களே அணியின் ஒட்டுமொத்த பலத்தை அதிகரிக்கின்றன. வீரர்களிடையே இது போன்ற கூட்டு முயற்சியே வெற்றிக்கு தேவை என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Editd by Siva

திருவனந்தபுரத்தின் மகன் சஞ்சு சாம்சன்.. காங்கிரஸ் எம்பி பெருமிதம்..!

திருவனந்தபுரத்தின் மகன் சஞ்சு சாம்சன்.. காங்கிரஸ் எம்பி பெருமிதம்..!மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில், சஞ்சு சாம்சன் 50 பந்துகளில் 97 ரன்கள் குவித்து இந்தியாவை அரையிறுதிக்கு அழைத்து சென்றார். கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை தொடர்ந்து, சஞ்சு சாம்சனுக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன.

இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறாது என கூறிய பாகிஸ்தான் வீரர்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!

இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறாது என கூறிய பாகிஸ்தான் வீரர்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா டி20 உலகக்கோப்பை ஆட்டத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 196 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்தியா, சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி ஆட்டத்தால் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்தியாவிடம் தோற்ற பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு ரூ.16.28 அபராதம்.. அதிர்ச்சியில் வீரர்கள்..!

இந்தியாவிடம் தோற்ற பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு ரூ.16.28 அபராதம்.. அதிர்ச்சியில் வீரர்கள்..!டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற தவறிய பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு, தலா 50 லட்சம் பாகிஸ்தான் ரூபாய் அதாவது சுமார் 16.28 லட்சம் இந்திய ரூபாய் அபராதம் விதித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

மே.இ.தீவுகளை வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்தியா.. சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் அபாரம்..!

மே.இ.தீவுகளை வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்தியா.. சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் அபாரம்..!மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதி வாய்ப்பு.. இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளின் பரிதாப நிலைமை..!

டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதி வாய்ப்பு.. இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளின் பரிதாப நிலைமை..!டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில், நியூசிலாந்தை 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலாந்து அணி, பாகிஸ்தானின் அரையிறுதி நம்பிக்கையை தக்கவைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com