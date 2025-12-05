திருமண ஒத்திவைப்புக்கு பின் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் இன்ஸ்டா போஸ்ட்.. மோதிரம் மிஸ்ஸிங்?

வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
Mahendran
வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (17:34 IST)

இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கும், இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சாலுக்கும் நடக்கவிருந்த திருமணம், இரு குடும்ப உறுப்பினர்களின் திடீர் உடல்நல குறைவால் நவம்பர் 23ஆம் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டது. தற்போது இருவரும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
 
இந்த சூழலில், ஸ்மிருதி மந்தனா இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட ஒரு விளம்பர பதிவில் நிச்சயதார்த்த மோதிரம் அணியாதது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. 
 
அந்த விளம்பரம் நிச்சயதார்த்தத்திற்கு முன்பே எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், ஸ்மிருதி தனது சமூக ஊடக பக்கங்களில் இருந்து திருமணம் தொடர்பான பதிவுகளை நீக்கியதும் ஊகங்களை அதிகரித்துள்ளது.
 
எனினும், பலாஷின் தாயார் அமிதா, "உடல்நல காரணங்களுக்காகவே திருமணம் தள்ளிவைக்கப்பட்டது. விரைவில் திருமணம் நடக்கும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
சதம் அடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: தந்தையின் சவாலுக்கு ஹைடன் மகள் கூறியது என்ன?இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நீண்ட நாட்களாக தான் அடிக்காமல் இருந்த சதத்தை, ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்டில் பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரரான மேத்திவ் ஹைடன் தான் விதித்த ஒரு விசித்திரமான சவாலில் இருந்து தப்பியுள்ளார்.

சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் உலக சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடிப்பாரா என்ற விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. 34 வயதான ரூட், தனது 160 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட வாழ்க்கையில், சச்சின் டெண்டுல்கரால் எட்ட முடியாத மூன்று குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா ஆகியோரின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை குறிவைத்து எழும் விமர்சனங்களுக்கு ஆவேசமாக பதிலளித்துள்ளார்.

358 ரன்கள் எடுத்தும் தோல்வி ஏன்? கேப்டன் கே.எல்.ராகுல் கூறும் காரணம்..!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நடந்த இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்தியா நான்கு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் ஒரு தீர்க்கமான பங்கினை வகித்ததாக இந்திய கேப்டன் கே.எல். ராகுல் தெரிவித்தார்.

அதிக சதமடித்து சாதனை: சச்சின் சாதனையை முறியடித்த விராத் கோஹ்லி..இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணியின் விராட் கோலி ராய்ப்பூரில் அபாரமாக சதமடித்தார். முதல் போட்டியில் 135 ரன்கள் எடுத்திருந்த அவர், இரண்டாவது போட்டியில் 93 பந்துகளில் 102 ரன்கள் குவித்து, கட்டுக்கோப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

