சனி, 6 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (13:24 IST)

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?
ஃபிஃபா நடத்தும் 2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடரின் முழு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளில் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.
 
48 அணிகள் பங்கேற்கும் இதில் மொத்தம் 104 போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி, தனது கோப்பை பாதுகாப்பை அல்ஜீரியா அணிக்கு எதிராக தொடங்கும். இதுவே இத்தொடரின் முதல் போட்டியாகும்.
 
மொத்த அணிகளும் குரூப் ஏ முதல் குரூப் எல் வரை 12 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
குழுக்களின் பிரிவுகள்:
 
குரூப் ஏ: மெக்சிகோ, தென் ஆப்பிரிக்கா, தென் கொரியா, பிளே-ஆஃப் டி வெற்றியாளர்
 
குரூப் பி: கனடா, பிளே-ஆஃப் ஏ வெற்றியாளர், கத்தார், ஸ்விட்சர்லாந்து
 
குரூப் சி: பிரேசில், மொராக்கோ, ஹைதி, ஸ்காட்லாந்து
 
குரூப் டி: அமெரிக்கா, பராகுவே, ஆஸ்திரேலியா, பிளே-ஆஃப் சி வெற்றியாளர்
 
குரூப் இ: ஜெர்மனி, குரோஷியா, ஐவரி கோஸ்ட், ஈக்வடார்
 
குரூப் எஃப்: நெதர்லாந்து, ஜப்பான், பிளே-ஆஃப் பி வெற்றியாளர், துனிசியா
 
குரூப் ஜி: பெல்ஜியம், எகிப்து, ஈரான், நியூசிலாந்து
 
குரூப் எச்: ஸ்பெயின், கேப் வெர்டே, சௌதி அரேபியா, உருகுவே
 
குரூப் ஐ: பிரான்ஸ், செனகல், பிளே-ஆஃப் 2 வெற்றியாளர், நார்வே
 
குரூப் ஜே: அர்ஜென்டினா, அல்ஜீரியா, ஆஸ்திரியா, ஜோர்டான்
 
குரூப் கே: போர்ச்சுகல், பிளே-ஆஃப் 1 வெற்றியாளர், உஸ்பெகிஸ்தான், கொலம்பியா
 
குரூப் எல்: இங்கிலாந்து, குரோஷியா, கானா, பனாமா
 
இந்த தொடரில் அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்க இருப்பது கால்பந்து ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
27 மாதங்களாக நடந்த தகுதிச் சுற்றில் 42 அணிகள் தேர்வாகியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 6 அணிகள் 'ஃபிளே-ஆப்ஸ்' மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.
 
Edited by Mahendran
 

திருமண ஒத்திவைப்புக்கு பின் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் இன்ஸ்டா போஸ்ட்.. மோதிரம் மிஸ்ஸிங்?

திருமண ஒத்திவைப்புக்கு பின் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் இன்ஸ்டா போஸ்ட்.. மோதிரம் மிஸ்ஸிங்?இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கும், இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சாலுக்கும் நடக்கவிருந்த திருமணம், இரு குடும்ப உறுப்பினர்களின் திடீர் உடல்நல குறைவால் நவம்பர் 23ஆம் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டது. தற்போது இருவரும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

சதம் அடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: தந்தையின் சவாலுக்கு ஹைடன் மகள் கூறியது என்ன?

சதம் அடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: தந்தையின் சவாலுக்கு ஹைடன் மகள் கூறியது என்ன?இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நீண்ட நாட்களாக தான் அடிக்காமல் இருந்த சதத்தை, ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்டில் பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரரான மேத்திவ் ஹைடன் தான் விதித்த ஒரு விசித்திரமான சவாலில் இருந்து தப்பியுள்ளார்.

சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?

சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் உலக சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடிப்பாரா என்ற விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. 34 வயதான ரூட், தனது 160 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட வாழ்க்கையில், சச்சின் டெண்டுல்கரால் எட்ட முடியாத மூன்று குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா ஆகியோரின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை குறிவைத்து எழும் விமர்சனங்களுக்கு ஆவேசமாக பதிலளித்துள்ளார்.

358 ரன்கள் எடுத்தும் தோல்வி ஏன்? கேப்டன் கே.எல்.ராகுல் கூறும் காரணம்..!

358 ரன்கள் எடுத்தும் தோல்வி ஏன்? கேப்டன் கே.எல்.ராகுல் கூறும் காரணம்..!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நடந்த இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்தியா நான்கு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் ஒரு தீர்க்கமான பங்கினை வகித்ததாக இந்திய கேப்டன் கே.எல். ராகுல் தெரிவித்தார்.

