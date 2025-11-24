திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
40 வயதில் பைசைக்கிள் கோல்… ரசிகர்களை வாய்பிளக்க வைத்த GOAT ரொனால்டோ!

போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலகளவில் கவனம் பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவர்.  கால்பந்து உலகில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ள ரொனால்டோ, அதற்கு வெளியேயும் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அதிகமாக சம்பாதிக்கும் கால்பந்துவீரர்களில் ஒருவரான ரொனால்டோ, உலகளவில் அதிக பாலோயர்கள் கொண்ட விளையாட்டு வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

கிளப் போட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட அனைத்துக் கோப்பைகளையும் வென்றுவிட்டாலும், இன்னும் ரொனால்டோ கால்பந்து உலகக் கோப்பையை தனது அணிக்காக வெல்லவில்லை. தற்போது 38 வயதாகும் ரொனால்டோ சமீபத்தில் கால்பந்து போட்டிகளில் 900 கோல்கள் அடித்து புதிய சாதனையைப் படைத்தார். இன்னும் அவர் மகுடத்தில் சூடப்படாத ஒரே சிறகாக உலகக் கோப்பை மட்டுமே உள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு தான் ஓய்வு பெறுவேன் என ரொனால்டோ அறிவித்துள்ளார். தற்போது 40 வயதில் அல் கலீஜ் அணிக்கு எதிரான க்ளப் போட்டியில் பைசைக்கிள் கிக் கோலை அடித்து ரசிகர்களை வியக்கவைத்துள்ளார். இது அவரின் 954 ஆவது கோல் ஆகும். கடைசியாக 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த முறையில் கோல் அடித்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்; மீண்டும் அணியில் ருதுராஜ் !

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்; மீண்டும் அணியில் ருதுராஜ் !தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நவம்பர் 30 ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

முத்துசாமி செஞ்சுரி.. மார்கோ 93 ரன்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது தெ.ஆப்பிரிக்காவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!

முத்துசாமி செஞ்சுரி.. மார்கோ 93 ரன்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது தெ.ஆப்பிரிக்காவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கிடையிலான முதலாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் இரண்டாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தி நகரில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்றைய இரண்டாவது நாளில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 489 ரன்கள் எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!பெர்த்தில் நடந்த முதலாவது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி, வெறும் இரண்டு நாட்களிலேயே எதிர்பாராத விதமாக முடிவடைந்ததால், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய நிதி இழப்பை சந்தித்துள்ளது. மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் நாட்களுக்காக திட்டமிடப்பட்ட டிக்கெட் விற்பனையில் மட்டும் $3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருவாயை வாரியம் இழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி.. 10 வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்ட ஸ்டார்க்..!

ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி.. 10 வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்ட ஸ்டார்க்..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டி இரண்டே நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

2வது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்.. ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற டார்கெட் எவ்வளவு?

2வது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்.. ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற டார்கெட் எவ்வளவு?ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் நேற்று ஆரம்பித்த நிலையில், முதல் நாளே 19 விக்கெட்டுகள் விழுந்தன. இன்று இரண்டாவது நாளிலும் விக்கெட்டுகள் மளமளவென விழுந்துகொண்டிருக்கின்றன.

