திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (14:34 IST)

அங்கிளை அங்கிள்னுதானே சொல்ல முடியும்! - விஜய் பேச்சு குறித்து மன்சூர் அலிகான்!

சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டில் விஜய் முதல்வர் ஸ்டாலினை ‘அங்கிள்’ என அழைத்தது குறித்து மன்சூர் அலிகான் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை தொடங்கி தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி பயணித்து வருகிறார் விஜய். விக்கிரவாண்டியில் பிரம்மாண்ட மாநாட்டை தொடர்ந்து தற்போது மதுரையில் நடந்த மாநாடு பெரும் வைரலாகியுள்ளது. 14 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

 

இந்த மாநாட்டில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசியபோது, “ஸ்டாலின் அங்கிள்” என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து ஒருபக்கம் திமுகவினர் விஜய்யை வன்மையாக கண்டித்து வந்த நிலையில், எதிர்கட்சியான பாஜகவின் முன்னாள் தலைவரான அண்ணாமலையும், விஜய் மேடை நாகரிகத்தோடு பேச வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.

 

இந்நிலையில் மன்சூர் அலிகான் விஜய் பேசியதில் தவறு ஏதும் இல்லை என கருத்து தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் அவர் பேசியபோது, “விஜய் அங்கிள்னு கூப்பிட்டார்னு எல்லாம் கோவப்படுறாங்க. எதற்காக கோவப்படணும். அங்கிளை அங்கிள் என்றுதானே சொல்ல முடியும். விஜய் இத்தனை நாட்களாக சினிமாவில் இருப்பவர். முதல்வர் குடும்பத்தோடும் பழக்கத்தில் உள்ளவர். அவங்க அம்மா, அப்பா எல்லாம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும்போது அப்பா என்று கூப்பிடமுடியுமா? இல்லைன்னா க்ராண்ட்பா என்று சொல்லணுமா?” என்று பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

கை கோர்க்கும் சீனா - இந்தியா! இமாச்சலம் வழி வணிக பாதை! - அமெரிக்காவுக்கு ஆப்பா?

கை கோர்க்கும் சீனா - இந்தியா! இமாச்சலம் வழி வணிக பாதை! - அமெரிக்காவுக்கு ஆப்பா?இந்தியாவிற்கு அதிக வரிவிதித்து அமெரிக்கா தொடர்ந்து சீண்டி வரும் நிலையில் சீனா, இந்தியாவுடன் வணிகத்தை மேலும் விரிவுப்படுத்தும் வகையில் மீண்டும் இமாச்சல வழி வணிகத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

காதலர்களுக்காக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அலுவலகங்கள் திறந்தே இருக்கும்: சண்முகம்

காதலர்களுக்காக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அலுவலகங்கள் திறந்தே இருக்கும்: சண்முகம்நெல்லையில் ஒரே வருடத்தில் 240 கொலைகள் நிகழ்ந்து உள்ளதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் விமர்சித்து, காதலர்கள் திருமணம் செய்வதர்காக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அலுவலகங்கள் திறந்தே இருக்கும் என சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

GATE நுழைவுத் தேர்வு விண்ணப்ப பதிவு திடீர் ஒத்திவைப்பு..! என்ன காரணம்?

GATE நுழைவுத் தேர்வு விண்ணப்ப பதிவு திடீர் ஒத்திவைப்பு..! என்ன காரணம்?முதுநிலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கான GATE நுழைவு தேர்வு விண்ணப்பப்பதிவு, இன்று தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணெய் விலை எங்கே குறைவாக கிடைத்தாலும் அங்கே வாங்குவோம்.. அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா பதிலடி..!

எண்ணெய் விலை எங்கே குறைவாக கிடைத்தாலும் அங்கே வாங்குவோம்.. அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா பதிலடி..!இந்திய நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு குறைவான விலையில் கிடைக்கும் இடங்களில் இருந்து தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கும் என்று ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

தமிழக அமைச்சர்கள் சிறைக்கு போயும் ராஜினாமா பண்ணல! இந்த சட்டம் அவசியம்! - அமித்ஷா தாக்கு!

தமிழக அமைச்சர்கள் சிறைக்கு போயும் ராஜினாமா பண்ணல! இந்த சட்டம் அவசியம்! - அமித்ஷா தாக்கு!மத்திய அரசு கொண்டு வந்த பதவி பறிப்பு மசோதாவுக்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com