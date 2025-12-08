திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (12:53 IST)

Tvk Meeting: தமிழ்நாட்ல இருந்த யாரும் வராதீங்க!.. என்.ஆனந்த் கோரிக்கை!..

Tvk Meeting: தமிழ்நாட்ல இருந்த யாரும் வராதீங்க!.. என்.ஆனந்த் கோரிக்கை!..
கடந்த 5ம் தேதியே சேலத்தில் மக்களை சந்திக்க தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டார். ஆனால் அனுமதி கிடைக்கவில்லை. எனவே அதே தேதியில் புதுச்சேரியில் மக்களை சந்திப்பதோடு ரோட் ஷோ நடத்தவும் தவெக தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டது.  ஆனால் புதுச்சேரி போலீசார் அதை அனுமதிக்கவில்லை. அதேநேரம் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி 9ம் தேதியான நாளை புதுச்சேரி உப்பளத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் விஜய் கலந்துகொண்டு பேசுகிறார்.
 
அதேநேரம் இதில் QR Code அனுமதியுடன் 5000 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை புதுச்சேரி காவல்துறை விதித்திருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் தவெக பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அதில் புதுச்சேரியில் நடைபெறவிருக்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு 5000 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். எனவே புதுச்சேரியை ஒட்டியுள்ள தமிழத்தை சேர்ந்த யாருக்கும் அனுமதி இல்லை. எனவே தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்.
 
கர்ப்பிணி பெண்கள், கை குழந்தையுடன் இருக்கும் சகோதரிகள், முதியவர்கள், உடல்நலம் பாதிக்கபட்டவர்கள், பள்ளி சிறுவர், சிறுமிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் யாருக்கும் அனுமதி இல்லை. அவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் கண்டு மகிழுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். நம் தலைவர் வரும்போதும், செல்லும்போதும் அவரின் வாகனத்திற்கு முன்போ பின்போ பின் தொடர்ந்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு செய்ய வேண்டாம்.
 
காவல்துறை காவல்துறையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். போக்குவரத்து விதிகளை முழுவதுமாக பின்பற்ற வேண்டும். வாகனம் நிறுத்த எந்த இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கே வண்டிகளை நிறுத்த வேண்டும். பொதுக்கூட்டம் முடிந்தவுடன் அனைவரும் அமைதியான முறையில் கலைந்து செல்ல வேண்டும்’ என அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

மக்களவையில் SIR விவாதம்.. நாளை ராகுல் காந்தி பேச்சில் அனல் பறக்குமா?

மக்களவையில் SIR விவாதம்.. நாளை ராகுல் காந்தி பேச்சில் அனல் பறக்குமா?நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் முக்கிய பிரச்சினையாக எழுப்பப்பட்டு வந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (SIR) தொடர்பான விவாதம், நாளை மக்களவையில் நடைபெற உள்ளது.

50 காசு நாணயம் செல்லுமா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்..!

50 காசு நாணயம் செல்லுமா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்..!அன்றாட பயன்பாட்டிலிருந்து பெரும்பாலும் மறைந்துவிட்ட 50 காசு நாணயம் இன்னமும் சட்டப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவி

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவிகாங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான நவ்ஜோத் சிங் சித்து, கட்சி நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் ஒதுங்கி இருக்கும் நிலையில், அவரது மனைவி நவ்ஜோத் கௌர் சித்து பரபரப்பான பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் ஈரோடு சுற்றுப்பயணத்திற்கான பொதுக்கூட்டத்திற்கு, ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

போலீஸ் கையை கடித்த தவெக தொண்டர்... தேடிப்பிடித்து கைது செய்ததால் பரபரப்பு..!

போலீஸ் கையை கடித்த தவெக தொண்டர்... தேடிப்பிடித்து கைது செய்ததால் பரபரப்பு..!தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பகுதியில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட தனியார் மதுபான பாருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com