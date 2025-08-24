செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட் 2025 (09:27 IST)

இந்தியாவை தாண்டி வங்கதேசம் வரை ரீச் ஆன தவெக மாநாடு! - விஜய்க்கு இவ்வளவு ஆதரவா?

TVK Manaadu

மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாடு நாட்டை கடந்து வங்கதேசம் வரை சென்றடைந்து வைரலாகியுள்ளது.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை தொடங்கிய நடிகர் விஜய் சமீபத்தில் மதுரையில் பிரம்மாண்டமாக கட்சியின் இரண்டாவது மாநாட்டை நடத்தினார். விக்கிரவாண்டியை போலவே ஏராளமான தொண்டர்கள் மதுரையிலும் குவிந்தனர். சுமார் 14 லட்சம் பேர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

இந்நிலையில் இந்த மாநாட்டின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக வைரலாகி வருகிறது. முக்கியமாக இந்தியா தாண்டி வங்கதேசத்தை சேர்ந்த பல சோஷியல் மீடியா பக்கங்களிலும் இந்த வீடியோ வைரலாக ஷேர் செய்யப்பட்டு வருவதுடன், கமெண்டில் பலரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பதிவுகளை இட்டு வருகின்றனர்.

 

அதில் பெரும்பாலான கமெண்டுகள் விஜய்யின் பாஜக எதிர்ப்பை ஆதரித்தே இருக்கின்றன. மதுரை மாநாட்டில் தங்கள் கொள்கை எதிரி பாஜக மட்டும்தான் என்றும், மதவாத பிளவு சக்தி என்றும் விஜய் தாக்கி பேசியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜய்க்கு வங்கதேசத்தில் கிடைத்துள்ள இந்த ஆதரவு தவெக தொண்டர்களை ஆச்சர்யத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!அமெரிக்காவிற்கு அரியவகை தனிமங்களை கொடுப்பதற்கு சீனா மறுத்தால் அதற்கு அதிக வரி விதிக்கப்படும் என ட்ரம்ப் எச்சரித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்திய பொருட்களுக்கு 50% கூடுதல் வரி விதித்துள்ள நிலையில் நாளை முதல் இந்த வரி அமலுக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில் ஆப்பிள் ஐபோன்களுக்கு மட்டும் விலை உயர்வு இல்லை. இதற்கான காரணம் குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெறுவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!கோவையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 2,000 கிலோ ஜெலட்டின் வெடிபொருட்களுடன் ஒரு வேனை, தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் இன்று அதிகாலை மடக்கி பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!தமிழக அரசின் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பஞ்சாப் முதல்வர் தென்னிந்திய உணவுகள் குறித்து வியந்து பேசியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

