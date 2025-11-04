செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (18:23 IST)

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம் தோல்வி: முதல் நாளே தோல்வியா? என்ன நடந்தது?

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம் தோல்வி: முதல் நாளே தோல்வியா? என்ன நடந்தது?
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ள 'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி' (SIR) தொடக்கத்திலேயே தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.
 
கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், இந்த நடைமுறை "சர்வாதிகார போக்குடன் நடைமுறைக்கு உதவாத வகையில்" இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்.
 
சென்னை, கோவை போன்ற தொழில் நகரங்களில் வாக்காளர்கள் காலை 10 மணிக்கு வீடுகளில் இல்லாததால், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் படிவங்களை வழங்க முடியாமல் திரும்புகின்றனர்.
 
2002/2005 பட்டியலின் பழைய தரவுகள் மற்றும் 2024 பட்டியல் முடக்கப்பட்டதால், அலுவலர்களால் களப்பணியை சரியாக செய்ய முடியவில்லை.
 
இத்தகைய காரணங்களால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் விடுபட வாய்ப்புள்ளதால், இந்த திருத்த பணியை நிறுத்திவிட்டு, 2024 பட்டியலை அடிப்படையாக கொண்டு சுருக்கமுறை திருத்தம் செய்து, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி  வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சாம்சங் கேலக்ஸி AI-இல் குஜராத்தி உள்பட 22 மொழிகள்.. மேலும் என்னென்ன வசதிகள்?

சாம்சங் கேலக்ஸி AI-இல் குஜராத்தி உள்பட 22 மொழிகள்.. மேலும் என்னென்ன வசதிகள்?சாம்சங் நிறுவனம் தனது கேலக்ஸி AI தளத்தில் கூடுதலாக குஜராத்தி மற்றும் பிலிப்பினோ மொழிகள் உட்பட 22 உலகளாவிய மொழிகளுக்கான ஆதரவை சேர்த்துள்ளது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான பயனர்களுக்கு AI வசதி எளிதில் கிடைக்கும்.

ரயில்வே பணியாளரிடம் பெட்சீட் கேட்ட ராணுவ வீரர் கொலை.. ஏசி கோச்சில் நடந்த விபரீதம்..!

ரயில்வே பணியாளரிடம் பெட்சீட் கேட்ட ராணுவ வீரர் கொலை.. ஏசி கோச்சில் நடந்த விபரீதம்..!பிகானேர் - ஜம்மு தாவி சபர்மதி விரைவு ரயிலில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவத்தில், சாதாரண படுக்கை விரிப்பு தொடர்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், இராணுவ வீரர் ஜிக்னேஷ் சௌத்ரி குத்தி கொல்லப்பட்டார்.

நடுரோட்டில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட 17 வயது மாணவி.. குற்றவாளி தப்பியோட்டம்..!

நடுரோட்டில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட 17 வயது மாணவி.. குற்றவாளி தப்பியோட்டம்..!டெல்லியை ஒட்டிய ஃபரிதாபாத்தில், 17 வயது மாணவி ஒருவர் தன்னை பின் தொடர்ந்த நபரால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நூலகத்திலிருந்து திரும்பும் வழியில் நடந்த இச்சம்பவம், சி.சி.டி.வி.யில் பதிவாகியுள்ளது.

விஜய் கொடுத்த பணத்தில் இழப்பீட்டு பணத்தில் மருமகன் கொண்டாட்டம்! மாமியார் கதறல்!

விஜய் கொடுத்த பணத்தில் இழப்பீட்டு பணத்தில் மருமகன் கொண்டாட்டம்! மாமியார் கதறல்!கரூரில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு விஜய் கொடுத்த பணத்தை தனது மருமகன் இஷ்டத்திற்கு செலவு செய்வதாக பெண்மணி ஒருவர் அழுதுக்கொண்டே பேட்டியளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

10 மாத குழந்தைக்கு ரூ.16 லட்சம் மதிப்புள்ள வீடு.. குலுக்கலில் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்..!

10 மாத குழந்தைக்கு ரூ.16 லட்சம் மதிப்புள்ள வீடு.. குலுக்கலில் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்..!தெலங்கானாவில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் தொழிலாளியின் 10 மாத குழந்தைக்கு, அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் ரூ.16 லட்சம் மதிப்புள்ள வீடு பரிசாக கிடைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com