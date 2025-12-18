வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (14:08 IST)

ஈரோட்டில் பொதுக்கூட்டம்!.. யாருன்னு காட்டுறேன்.. செங்கோட்டையன் போட்ட ஸ்கெட்ச்!...

sengottaiyan
அதிமுகவில் 50 வருட காலங்கள் செயல்பட்டு வந்தவர் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன். ஈரோடு கோபிசெட்டி பாளையத்தில் செல்வாக்கு மதிப்பு கொண்டவர்.கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் 8 முறை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்.. பலமுறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து அதிமுகவில் இருப்பவர் இவர். எம்ஜிஆரின் ரசிகர் மன்ற துவங்கி அதன்பின் எம்.ஜி.ஆரால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உயர்ந்தவர் இவர். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா இருவரிடமும் அரசியல் கற்றவர். அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என இவர் பேசியது பிடிக்காததால் இவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

தற்போது தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய இடத்தில் செங்கோட்டையன் இருக்கிறார். அதிமுகவிலிருந்து விலகி தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அந்த கட்சியில் சேர்ந்த 20 நாட்களிலேயே ஈரோட்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் செங்கோட்டையன். ஈரோடு பெருந்துறையில் இன்று நடந்த அந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டார்கள். போலீசார் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் விதித்தார்களோ அதையெல்லாம் சரியாக பின்பற்றியும் இருக்கிறார்கள்.

விஜயை அழைத்து சென்று சொந்த மண்ணான ஈரோட்டில் பிரமாண்டத்தை காட்டியிருக்கிறார் செங்கோட்டையன். ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சியான அதிமுகவுக்கும் தனது 50 ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தின் செல்வாக்கை காட்டவே செங்கோட்டையன் இதை செய்திருக்கிறார் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுகிறார்கள். ஈரோடு பொதுக்கூட்டம் மூலம் விஜயின் மனதிலும் செங்கோட்டையன் இடம்பிடித்துவிட்டார் என்கிறார்கள் தவெகவினர்.

திமுக தீய சக்தியா?.. தவெக ஒரு கொலைகார சக்தி.. டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்...

திமுக தீய சக்தியா?.. தவெக ஒரு கொலைகார சக்தி.. டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று ஈரோடு பெருந்துறையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

களத்தில் இல்லாதவர்களை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும்.. விஜய் மறைமுகமாக கூறியது அதிமுகவையா? சீமானையா?

களத்தில் இல்லாதவர்களை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும்.. விஜய் மறைமுகமாக கூறியது அதிமுகவையா? சீமானையா?ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில், தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் அதிமுகவை மறைமுகமாக விமர்சித்து பேசியுள்ளார்.

திமுக ஒரு தீயசக்தி!.. தவெக தூய சக்தி!... ஈரோட்டில் அதிரடியாக பேசிய விஜய்..

திமுக ஒரு தீயசக்தி!.. தவெக தூய சக்தி!... ஈரோட்டில் அதிரடியாக பேசிய விஜய்..ஈரோடு பெருந்துறையில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் இன்று விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

எங்களை பார்த்து திமுக ஏன் கதறுகிறது? ஈரோட்டில் ஆவேசமாக கேள்வி கேட்ட விஜய்.!

எங்களை பார்த்து திமுக ஏன் கதறுகிறது? ஈரோட்டில் ஆவேசமாக கேள்வி கேட்ட விஜய்.!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பிரசார கூட்டத்தில் உரையாற்றிய தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், திமுக அரசை மிக கடுமையாக சாடினார்.

தொழில் போட்டி!.. இளம்பெண்ணுக்கு புது ரூட்டில் டார்ச்சர் கொடுத்த நபர்!....

தொழில் போட்டி!.. இளம்பெண்ணுக்கு புது ரூட்டில் டார்ச்சர் கொடுத்த நபர்!....கோவை கணபதி பகுதியில் 23வது வயது இளம்பெண் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தொழில் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com