திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (21:14 IST)

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு!
தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்கு (SIR) எதிராக, ஆளும் கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த மனுவில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பான தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்புக்கு தடை விதித்து, அப்பணிகளை உடனடியாக நிறுத்திவைக்க வேண்டும் என திமுக கோரியுள்ளது.
 
நேற்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தில், இந்த திருத்தத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்தே இந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கார் மாநிலத்தில் இதேபோன்ற SIR-க்கு எதிரான வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பு வராத நிலையில், தமிழகத்தில் இதை மேற்கொள்வது வாக்காளர்களின் உரிமைக்கு எதிரானது என திமுக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர். இளங்கோ இந்த மனுவை தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு நவம்பர் 6 அல்லது 7 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

திடீரென வெறி பிடித்த தெருநாய்.. குழந்தைகள், முதியவர்கள் என 10 பேரை கடித்ததால் அதிர்ச்சி..!

திடீரென வெறி பிடித்த தெருநாய்.. குழந்தைகள், முதியவர்கள் என 10 பேரை கடித்ததால் அதிர்ச்சி..!கர்நாடகாவின் பாகல்கோட் மாவட்டம், இலக்கல் நகரில் வெறிபிடித்த ஒரு தெருநாய், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களைத் தாக்கி காயப்படுத்தியது.

SIR நடவடிக்கையின் அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தாரா 60 வயது பெண்.. பிண அரசியல் என பாஜக விமர்சனம்..!

SIR நடவடிக்கையின் அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தாரா 60 வயது பெண்.. பிண அரசியல் என பாஜக விமர்சனம்..!மேற்கு வங்காளத்தில் நடைபெற்று வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைப்பு (SIR) பணியால் ஏற்பட்ட பீதியினால் மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

காதலி, மனைவி இருவரையும் கொன்று ஒரே இடத்தில் புதைத்த கொடூரன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..

காதலி, மனைவி இருவரையும் கொன்று ஒரே இடத்தில் புதைத்த கொடூரன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..குஜராத், நவ்சாரி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உள்ள பாழடைந்த அரிசி ஆலையில், காதலி ரியாவின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட வழக்கில், ஃபைசல் பதான் என்பவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டார்.

நிதீஷ்குமாரை பாஜக முதல்வராக்காது: மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறிய தகவல்..!

நிதீஷ்குமாரை பாஜக முதல்வராக்காது: மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறிய தகவல்..!காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, முதன்முறையாக இன்று பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். வைஷாலி மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜா பகாரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பேரணியில் பங்கேற்றுப் பேசிய அவர், பீகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரையும் பா.ஜ.க.வையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com