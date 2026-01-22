வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (14:05 IST)

போடுறேன் பார்ரா மீட்டிங்கு!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துகு பிளான் போடும் விஜய்!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறி விக்கிரவாண்டி மற்றும் மதுரை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி.. ஒரு கை பார்த்து விடுகிறேன் என்றெல்லாம் சவால் விட்டார். ஆனால், கரூர் சம்பவம் அவரை மனதளவில் பாதித்தது.

அதன்பின் அதிலிருந்து மீண்டார் விஜய். மேலும், ஈரோட்டில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பெசிய விஜய் திமுக ஒரு தீய சக்தி என கடுமையாக விமர்சித்தார். இது திமுகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. அதேநேரம், எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வந்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருகிறோம் என விஜய் சொல்லியும் இதுவரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு வரவில்லை.

ஒருபக்கம், விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்பம் சென்சாரில் சிக்கி இதுவரை வெளியாகவில்லை. எப்போது வெளியாகும் என்பதும் தெரியவில்லை.. ஒருபக்கம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் விஜய் சிக்கியிருக்கிறார். அவரிடம் இரண்டு நாட்கள் முழுதாக சிபிஐ அதிகாரி விசாரணை நடத்தினார்கள்.

எனவே மனதளவில் விஜய் கொஞ்சம் டவுன் ஆகியிருக்கிறார். இழந்த தனது இமேஜை மீட்டெடுக்க உடனடியாக ஒரு பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டுருக்கிறாராம் விஜய். மீண்டும் பல ஆயிரம் மக்களை கூட்டி பொதுக்கூட்டத்தில் ஆவேசமாக பேசினால்தான் இழந்த தனது இமேஜை உயர்த்த முடியும், சில கட்சிகளும் கூட்டணிக்கு வரும் என அவர் நினைக்கிறாராம். அநேகமாக விரைவில் சேலத்தில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரயில்வே துறையில் 22 ஆயிரம் பணியிடங்கள்!.. எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தெரியுமா?...

ரயில்வே துறையில் 22 ஆயிரம் பணியிடங்கள்!.. எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தெரியுமா?...இந்திய ரயில்வேயில் 22 ஆயிரம் பணிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக, பாமகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. பரபர அப்டேட்!...

அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக, பாமகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. பரபர அப்டேட்!...அதிமுக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, தாமாகா, புதிய நீதிக்கட்சி, டிடிவி தினகரனின் அமமுக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

ஓபிஎஸ்-க்கு இரண்டே வழிகள் தான்.. ஒன்று திமுகவில் சேருவது.. இரண்டு அரசியல் ரிட்டயர்டு ஆவது..!

ஓபிஎஸ்-க்கு இரண்டே வழிகள் தான்.. ஒன்று திமுகவில் சேருவது.. இரண்டு அரசியல் ரிட்டயர்டு ஆவது..!தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாகவும், முன்னாள் முதலமைச்சராகவும் இருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் அரசியல் எதிர்காலம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது. அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, தனது பலத்தை நிரூபிக்க அவர் மேற்கொண்ட சட்டப் போராட்டங்களும், அரசியல் நகர்வுகளும் அவருக்குப் பெரிய அளவில் கைகொடுக்கவில்லை. தற்போதைய சூழலில், அவருக்கு முன்னால் இரண்டே இரண்டு வழிகள் தான் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

இனி விஜய் வந்தாலும் சேர்க்க வேண்டாம்.. என்.டி.ஏவில் இருக்குற கட்சி போதும்.. அமித்ஷா உறுதி?

இனி விஜய் வந்தாலும் சேர்க்க வேண்டாம்.. என்.டி.ஏவில் இருக்குற கட்சி போதும்.. அமித்ஷா உறுதி?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வியூகங்கள் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடிக்கின்றன. சமீபத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழகத்தில் தற்போதைய கூட்டணியே போதுமானது என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவுகின்றன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்து நிலவி வந்த ஊகங்களுக்கு இது ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக பார்க்கப்படுகிறது.

கூட்டணிக்கு வந்தா ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு!.. விஜய் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆச்சி!...

கூட்டணிக்கு வந்தா ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு!.. விஜய் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆச்சி!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். அதை சினிமா உலகில் இருக்கும் பலருமே எதிர்பார்க்கவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com