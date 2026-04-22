புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (16:44 IST)

விஜய்க்கு ஓட்டு போட 5 காரணங்கள்!.. வைரலாகும் மீம்ஸ்!...

தமிழகத்தில் அதிமுக, திமுக போன்ற அரசியல் கட்சிகள் கோலோட்சி வரும் நிலையில் நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் விஜய் அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதாலும் அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருப்பதாலும் குறைந்தபட்சம் 15 - 20 சதவீத வாக்குகளை அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் வாங்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள்..

பிரச்சாரக் கூட்டம், ரோட் ஷோ, பொதுக்கூட்டம் என எதற்காக விஜய் வெளியே வந்தாலும் அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் பேர்  கூடிவிடுகிறார்கள். அவரை பார்ப்பதற்கும், கை அசைப்பதற்கும் சாலை ஓரங்களிலும் பலரும் நிற்கிறார்கள். அதில் பெண்களும் அடக்கம். விஜய பார்த்துவிட்டாலோ, விஜய் அவர்களை பார்த்து கை அசைத்துவிட்டாலோ பல பெண்கள் ஆனந்த கண்ணீர் விடும் வீடியோக்கள் ஏற்கனவே பலமுறை சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது.

தமிழகத்தில் நாளை சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் இளைஞர்கள் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்கப் போகிறார்?. எவ்வளவு தொகுதியில் வெற்றி?.. ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வாக்குகளை விஜய் பெறுவாரா? என்பதெல்லாம் மே 4ம் தேதி தெரிந்து விடும்.

இந்நிலையில், விஜயை ட்ரோல் செய்பவர்கள் உருவாக்கிய மீம்ஸ் ஒன்று சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. விஜய்க்கு ஓட்டு போடுவதற்கு ஐந்து காரணங்கள்.. அழகாய் இருக்காரு.. நல்லா டான்ஸ் ஆடுவார்..  நல்லா பாடுவாரு.. இரண்டாயிரம் கோடி சம்பளத்தை விட்டு வந்திருக்காரு.. வலியோட வந்திருக்கிறார்.. என பதிவிட்டிருக்கிறார்கள்.

அதாவது அரசியலுக்கு வருவதற்கு இதெல்லாம் தகுதியில்லை.. ஆனால் இதைத்தான் தகுதி என விஜய் ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பது போல இந்த மீம்ஸை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.

தப்பு பண்ணவன் ஓடிப்போயிட்டான்.. நான் தக்காளி தொக்கா?!.. கரூர் சம்பவத்திற்கு பொங்கும் செந்தில் பாலாஜி!..

தப்பு பண்ணவன் ஓடிப்போயிட்டான்.. நான் தக்காளி தொக்கா?!.. கரூர் சம்பவத்திற்கு பொங்கும் செந்தில் பாலாஜி!..தவெக தலைவர் விஜய் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கரூருக்கு சென்றபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்

நெதன்யாகு எங்க காலேஜ் மேல ஒரு குண்டு போடுங்க!.. பகீர் கிளப்பிய அமெரிக்கா மாணவி கைது!..

நெதன்யாகு எங்க காலேஜ் மேல ஒரு குண்டு போடுங்க!.. பகீர் கிளப்பிய அமெரிக்கா மாணவி கைது!..கடந்த சில வருடங்களாகவே இஸ்ரேல் பல நாடுகளின் மீதும் போர் நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக காசா நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் நாடு தாக்கியதில் அந்த நகரே உருக்குலைந்துவிட்டது.

அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகள்.. தப்பிக்க சில முக்கியமான யோசனைகள்..!

அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகள்.. தப்பிக்க சில முக்கியமான யோசனைகள்..!யுபிஐ செயலிகள் மூலமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு தேநீர் கடை முதல் பெரிய வணிக வளாகங்கள் வரை அனைத்தும் இன்று 'ஸ்கேன்' மூலம் சாத்தியமாகின்றன. ஆனால், இந்த வேகமான வளர்ச்சிக்கு இணையாக ஆன்லைன் பண மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. போலி பண கோரிக்கைகள் , க்யூஆர் கோட் மோசடிகள் மற்றும் பின் எண் மோசடிகள் மூலம் சைபர் குற்றவாளிகள் மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.

டிரம்ப் போர் நிறுத்தம் அறிவித்த சில மணி நேரங்களில் கப்பலை சுட்டுத்தள்ளிய ஈரான்.. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பரபரப்பு..!

டிரம்ப் போர் நிறுத்தம் அறிவித்த சில மணி நேரங்களில் கப்பலை சுட்டுத்தள்ளிய ஈரான்.. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பரபரப்பு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை நீட்டிப்பதாக அறிவித்த சில மணி நேரங்களிலேயே, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை ஒரு சரக்கு கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளது.

