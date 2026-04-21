செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (09:44 IST)

நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ..!

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அந்த வீடியோவில் பேசிய முதலமைச்சர், "தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைப்பவர்களுக்கும், வளர்ச்சிய தடுக்க நினைப்பவர்களுக்கும் நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்" என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2021 தேர்தலின் போதே, "ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் கருணாநிதி"  என்று விமர்சனங்கள் எழுந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர், கலைஞர் அவர்களை விட ஒருபடி மேலே போய் தமிழ்நாட்டை காப்பதில் தான் ஆபத்தானவராக இருப்பது தனக்கு பெருமையே என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
வருகிற ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று மாலை பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. இந்த சூழலில், ஸ்டாலின் அவர்களின் இந்தப் பேச்சு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவும், தனது உறுதிப்பாட்டை மக்களுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். கலைஞருடன் தன்னை ஒப்பிட முடியாது என்றாலும், கொள்கை போரில் தான் சமரசம் செய்துகொள்ள மாட்டேன் என்பதையும் அவர் இதில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
JEE மெயின் 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு, மாணவர்கள் தங்களின் அடுத்தகட்ட இலக்கான கலந்தாய்வு மற்றும் இட ஒதுக்கீடு முறை குறித்துத் தெளிவாக தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும். இந்த கட்டம்தான் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில், எந்த பாடப்பிரிவில் பயிலப்போகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ டிம் குக் நீக்கப்படுகிறாரா? புதிய சி.இ.ஓ யார்?உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள் தனது தற்போதைய தலைமை செயல் அதிகாரி டிம் குக் வரும் செப்டம்பர் மாதம் பதவியிலிருந்து விலகப்போவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. அவருக்கு பின், நிறுவனத்தின் நீண்டகால அனுபவமிக்க அதிகாரியான ஜான் டெர்னஸ் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்க உள்ளார்.

டிரம்பை பாகிஸ்தான் நல்லா ஐஸ் வைக்குது: பிரபல ஊடகவியலாளர் மெஹதி ஹசன் கருத்து..!அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான தற்போதைய மோதல் சூழலில், பாகிஸ்தானின் ராஜதந்திர நகர்வுகள் குறித்து பிரபல ஊடகவியலாளர் மெஹதி ஹசன் சமீபத்திய நேர்காணலில் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். டொனால்ட் ட்ரம்பின் கவனத்தை ஈர்ப்பதில் பாகிஸ்தான் மிகச்சிறந்த வேலையை செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரு... இறந்த முதியவருக்காக 1.5 கோடி காரை புதைத்த குடும்பத்தினர்!..உலகமெங்கும் மரணம் என்பது இயற்கையான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டாலும் மரணத்தோடு சேர்ந்து நடக்கும் சில சம்பவங்கள் அந்த மரணத்தை பேசு பொருளாக மாற்றிவிடும்

நாளை 6 மணிக்கு மேல்!. அரசியல் கட்சிகளுக்கு செக் வைத்த தேர்தல் ஆணையம்!..தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் வருகிற 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தலை நடத்துகிறது தேர்தல் ஆணையம் .

