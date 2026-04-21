செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (13:20 IST)

நீங்க என்ன கேட்டாலும் விஜய் பத்தி பேசமாட்டேன்!.. சுந்தர்.சி ராக்ஸ்!...

உள்ளத்தை அள்ளித்தா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானவர் இயக்குனர் சுந்தர்.சி. அதன்பின் கடந்த 30 வருடங்களாக பல திரைப்படங்களையும் இயக்கியுள்ளார். இவர் இயக்கிய 95 சதவீத படங்கள் ஹிட் படங்கள்தான். நடிகை குஷ்புவை திருமணம் செய்து கொண்ட சுந்தர்.சி ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் நடிக்கவும் தொடங்கினார்.. இவர் நடிப்பில் வெளியான பல படங்களும் நல்ல வசூலையும் பெற்றது..

நடக்கவுள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் புதிய நீதிக்கட்சியின் வேட்பாளராக மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர்.சி போட்டியிடுகிறார். கடந்த பல நாட்களாகவே மதுரையில் அவர் பிரசாரமும் செய்து வருகிறார். அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பி.டி.ஆர் மீது விமர்சனங்களையும் சுந்தர்.சி வைத்து வருகிறார்.

சுந்தர்.சி பற்றி பி.டி.ஆர் எப்படிப்பட்ட விமர்சனம் கொடுத்தாலும் அதுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுத்து பேசி வருகிறார் சுந்தர்.சி. இந்நிலையில் சமீபத்தில் செய்தியாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவுக்கு சுந்தர்.சி பேட்டி கொடுத்தபோது விஜய் பற்றி பல கேள்விகளை ரங்கராஜ் பாண்டே அவரிடம் கேட்டார். ஆனால் அந்த கேள்விகளும் அவர் பதில் சொல்லவில்லை..

‘சினிமாவில் விஜய் எனக்கு சீனியர்.. அவர் ஒரு பெரிய கட்சியின் தலைவர்.. நான் ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏ பதவிக்கு நிற்கிறேன். எனக்கு எதிராக பிடி.ஆர் நிற்கிறார். அவரை பற்றி கேளுங்க சொல்றேன்.. ஆனால் நீங்க என்னதான் என்னை நோண்டி நோண்டி கேட்டாலும் விஜய் பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்’ என கூறியிருக்கிறார். இதை விஜய் ரசிகர்கள் வரவேற்று அவரை பாராட்டி வருகிறார்கள்.

பாகிஸ்தான் செல்கிறாரா அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.. சமாதானமா? சண்டையா?

பாகிஸ்தான் செல்கிறாரா அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.. சமாதானமா? சண்டையா?அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றத்தை தணிக்க, பாகிஸ்தானில் அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. வரும் புதன்கிழமை முதலே இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திருமண விருந்து சாப்பிட்ட 400 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. பெரும் பரபரப்பு..!

திருமண விருந்து சாப்பிட்ட 400 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. பெரும் பரபரப்பு..!குஜராத் மாநிலம் தாஹோத் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண விழாவில், உணவு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டதில் 400-க்கும் மேற்பட்டோர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அன்பளிப்பு அதிமுக!.. ஸ்டாலினுக்கு கார் வாங்கி கொடுப்போம்!.. காளியம்மாள் நக்கல்!..

அன்பளிப்பு அதிமுக!.. ஸ்டாலினுக்கு கார் வாங்கி கொடுப்போம்!.. காளியம்மாள் நக்கல்!..தேர்தல் வேட்புமனுவில் அரசியல் தலைவர்கள் குறிப்பிடும் தங்களின் சொத்து விபரங்கள் 95 சதவீதம் பொய்யாகவே இருக்கும்.

விஜய் எனக்கு காசு கொடுத்தார்.. ஆனா அது கடன் இல்ல!.. எஸ்.ஏ.சி பேட்டி!...

விஜய் எனக்கு காசு கொடுத்தார்.. ஆனா அது கடன் இல்ல!.. எஸ்.ஏ.சி பேட்டி!...நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் விஜய் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.

விஜய் 6 மணிக்கு மேல் பிரச்சாரம் செய்யாதது ஏன்? - எஸ்.ஏ.சி. அளித்த விளக்கம்!

விஜய் 6 மணிக்கு மேல் பிரச்சாரம் செய்யாதது ஏன்? - எஸ்.ஏ.சி. அளித்த விளக்கம்!தமிழக தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்றுடன் அனல்பறக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. இறுதிக்கட்ட நாளான இன்று அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் காலை முதலே தங்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

